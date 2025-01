Sul Google Store sono arrivate nuove offerte sui più recenti esponenti della gamma Pixel: sono coinvolti gli smartphone delle serie Google Pixel 9 e Pixel 8, ma anche Google Pixel Tablet, con sconti che arrivano fino a 400 euro. Vediamo come approfittarne e quali sono le proposte più interessanti.

Sono arrivate nuove offerte sul Google Store: sconti su Pixel 9, Pixel 8 e Tablet

Terminata l’iniziativa precedente, sono bastate poche ore al Google Store per proporre nuove offerte. Tra i protagonisti spicca la serie Google Pixel 9, composta da noi da tre modelli (niente pieghevole Pixel 9 Pro Fold). Google Pixel 9 è il più economico del trio e offre un display OLED da 6,3 pollici Full-HD+. Il cuore dell’intera gamma è il Tensor G4 progettato da Google stessa, affiancato qui da 12 GB di memoria RAM pensati per ottimizzare le prestazioni dell’intelligenza artificiale. La batteria è da 4700 mAh con ricarica rapida cablata fino a 27 W, mentre sul versante fotografico il dispositivo vanta un sensore principale da 50 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 48 MP. Per ulteriori dettagli qui trovate la scheda tecnica completa di Pixel 9.

Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL alzano l’asticella (e quindi il prezzo) e costituiscono la scelta giusta per chi è alla ricerca del meglio che può offrire la gamma. Da una parte c’è Pixel 9 Pro con il suo display LTPO da 6,3 pollici, dall’altra Pixel 9 Pro XL con un display LTPO da 6,8 pollici. L’unica altra differenza tra i due modelli risiede nella batteria, con una capacità di 4700 mAh e ricarica rapida cablata fino a 27 W per il modello Pro e una capacità di 5060 mAh e ricarica rapida cablata fino a 37 W per il modello Pro XL. Il resto delle specifiche tecniche non cambia: troviamo anche qui un Tensor G4, stavolta accompagnato da 16 GB di RAM, mentre il comparto fotografico vede l’aggiunta di un teleobiettivo da 48 MP.

Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL sono disponibili in offerta sul Google Store fino al 27 gennaio 2025: la casa di Mountain View propone uno sconto di 150 euro su tutti e tre i modelli, che consente di acquistarli a partire da 749 euro, con spedizione gratuita. Rimane a disposizione l’iniziativa di Trade-In che consente la permuta del vecchio dispositivo con un rimborso fino a 690 euro (con 100 euro extra di valore incluso).

Se non avete intenzione di spendere una cifra troppo alta, potreste puntare alle offerte del Google Store previste per Google Pixel 8, Google Pixel 8 Pro e Google Pixel 8a. I primi due differiscono soprattutto per dimensioni e comparto fotografico: il primo offre uno schermo OLED da 6,2 pollici e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, mentre il secondo sale a 6,7 pollici e offre una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo periscopico da 48 MP. Chi vuole risparmiare ancora di più può optare per Google Pixel 8a, che condivide il chipset Google Tensor G3 ma deve fare i conti con qualche compromesso.

Google Pixel 8a può contare su uno sconto da 150 euro, Google Pixel 8 su uno da 200 euro e Google Pixel 8 Pro su uno da addirittura 400 euro (rispetto al prezzo di listino consigliato). Anche qui rimane a disposizione la permuta del vecchio dispositivo, che prevede un rimborso fino a 535 euro.

Se state cercando un nuovo tablet, allora potrebbe fare al caso vostro Google Pixel Tablet. Offre un ampio schermo da quasi 11 pollici, il SoC Google Tensor G2 e una batteria da 27 Wh. Il listino consigliato recita un prezzo di partenza di 499 euro (719 euro con base di ricarica con altoparlante), ma è previsto uno sconto di 100 euro, valido fino al 27 gennaio 2025.

Come accennato, sul Google Store è disponibile l’iniziativa Trade-In, valida fino al 30 gennaio 2025 (salvo proroghe). Consente di ottenere rimborsi fino a 690 euro con una permuta idonea, naturalmente con l’acquisto di uno dei modelli principali della serie Pixel:

rimborso fino a 690 euro con permuta e l’acquisto di Google Pixel 9 Pro o Pixel 9 Pro XL

con permuta e l’acquisto di Google Pixel 9 Pro o Pixel 9 Pro XL rimborso fino a 630 euro con permuta e l’acquisto di Google Pixel 9

con permuta e l’acquisto di Google Pixel 9 rimborso fino a 535 euro con permuta e l’acquisto di Google Pixel 8 Pro

con permuta e l’acquisto di Google Pixel 8 Pro rimborso fino a 490 euro con permuta e l’acquisto di Google Pixel 8

con permuta e l’acquisto di Google Pixel 8 rimborso fino a 410 euro con permuta e l’acquisto di Google Pixel 8a

Le cifre variano (anche sensibilmente) in base allo smartphone o al prodotto dato in permuta. Per scoprire tutte le attuali promozioni del Google Store basta seguire il link qui in basso: