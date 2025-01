Il nuovo anno del Google Store parte con alcune iniziative promozionali dedicate all’acquisto della gamma Pixel. Le offerte della casa di Mountain View prevedono generosi sconti con bundle per i più recenti modelli di smartphone, ma anche rimborsi fino a 690 euro grazie alle permute dell’iniziativa Trade-In: andiamo a scoprire tutto più da vicino.

Le offerte del nuovo anno del Google Store, tra sconti e rimborsi con Trade-In

Il Google Store apre il 2025 con nuove offerte pensate per la gamma smartphone. Tra i protagonisti c’è senza dubbio la serie Google Pixel 9, composta in Italia da tre modelli (niente Pixel 9 Pro Fold, non commercializzato da noi). Come forse saprete, Google Pixel 9 è il più economico del trio e offre un display OLED da 6,3 pollici Full-HD+. Il cuore dell’intera gamma è il Tensor G4 progettato da Google stessa, affiancato qui da 12 GB di memoria RAM pensati per ottimizzare le prestazioni dell’intelligenza artificiale. La batteria è da 4700 mAh con ricarica rapida cablata fino a 27 W, mentre sul versante fotografico il dispositivo vanta un sensore principale da 50 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 48 MP. Per ulteriori dettagli potete dare un’occhiata alla scheda tecnica completa di Pixel 9.

Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL alzano un po’ l’asticella e costituiscono la scelta giusta per chi è alla ricerca del meglio che può offrire la gamma. Da un lato abbiamo Pixel 9 Pro con il suo display LTPO da 6,3 pollici, dall’altro Pixel 9 Pro XL con un display LTPO da 6,8 pollici. L’unica altra differenza tra i due modelli risiede nella batteria, con una capacità di 4700 mAh e ricarica rapida cablata fino a 27 W per il modello Pro e una capacità di 5060 mAh e ricarica rapida cablata fino a 37 W per il modello Pro XL. Il resto delle specifiche tecniche non cambia: troviamo anche qui un Tensor G4, stavolta accompagnato da 16 GB di RAM, mentre il comparto fotografico vede l’aggiunta di un teleobiettivo da 48 MP.

Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL sono disponibili in promozione sul Google Store in abbinamento a Google Pixel Watch 2, smartwatch Wear OS di penultima generazione. Acquistando quest’ultimo entro il 17 gennaio 2025 insieme a uno degli smartphone, è possibile approfittare di uno sconto di 279 euro. Considerando che quest’ultima cifra corrisponde al prezzo di listino consigliato di Pixel Watch 2, in sostanza ci si può portare a casa lo smartwatch senza costi aggiuntivi.

Volete spendere meno oppure non siete interessati allo smartwatch? Sul Google Store è prevista un’iniziativa simile per Google Pixel 8, Google Pixel 8 Pro e Google Pixel 8a. I primi due differiscono soprattutto per dimensioni e comparto fotografico: il primo offre uno schermo OLED da 6,2 pollici e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, mentre il secondo sale a 6,7 pollici e offre una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo periscopico da 48 MP. Chi vuole risparmiare ancora di più può optare per Google Pixel 8a, che condivide il chipset Google Tensor G3 ma deve fare i conti con qualche compromesso.

Google Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 8a sono disponibili in promozione sul Google Store fino al 17 gennaio 2025 in abbinamento alle Pixel Buds A-Series, cuffie true wireless con Suono adattivo studiate per offrire un’aderenza perfetta anche durante l’attività fisica. Le cuffie hanno un listino di 89 euro, ma l’acquisto in bundle insieme a uno dei tre citati smartphone permette di ottenere uno sconto ben superiore: 459 euro di ribasso con Google Pixel 8 Pro, 259 euro con Google Pixel 8 o 209 euro con Google Pixel 8a.

Come anticipato, non è finita qui, perché sul Google Store è disponibile l’iniziativa Trade-In, valida fino al 30 gennaio 2025 (salvo proroghe). Quest’ultima consente di ottenere rimborsi fino a 690 euro con una permuta idonea, naturalmente con l’acquisto di uno dei modelli principali della serie Pixel:

rimborso fino a 690 euro con permuta e l’acquisto di Google Pixel 9 Pro o Pixel 9 Pro XL

con permuta e l’acquisto di Google Pixel 9 Pro o Pixel 9 Pro XL rimborso fino a 630 euro con permuta e l’acquisto di Google Pixel 9

con permuta e l’acquisto di Google Pixel 9 rimborso fino a 535 euro con permuta e l’acquisto di Google Pixel 8 Pro

con permuta e l’acquisto di Google Pixel 8 Pro rimborso fino a 490 euro con permuta e l’acquisto di Google Pixel 8

con permuta e l’acquisto di Google Pixel 8 rimborso fino a 410 euro con permuta e l’acquisto di Google Pixel 8a

Naturalmente le cifre variano (anche sensibilmente) in base allo smartphone o al prodotto dato in permuta. Per scoprire tutte le attuali promozioni del Google Store basta seguire il link qui in basso.