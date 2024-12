Nuove indiscrezioni emergono sul prossimo top di gamma Samsung, il Galaxy S25 Ultra, il cui lancio è previsto per il 22 gennaio. Nelle ultime ore, grazie al leaker AssembleDebug (conosciuto anche come Shiv), sono emersi dettagli molto precisi sulla configurazione fotografica del dispositivo, che però potrebbero deludere chi sperava in un significativo passo avanti rispetto al modello attuale.

Le fotocamere di Samsung Galaxy S25 Ultra saranno quasi identiche al predecessore, ma c’è una importante novità

Analizzando nel dettaglio le specifiche trapelate, che vanno naturalmente prese con le dovute precauzioni, emerge un quadro quasi identico al Samsung Galaxy S24 Ultra, attuale top di gamma del produttore. Il sensore principale sarà ancora una volta il Samsung ISOCELL HP2 da 200 megapixel, caratterizzato da dimensioni di 1/1.3″, pixel variabili da 0.6 µm a 2.4 µm grazie al pixel binning (qui trovate il nostro approfondimento per capire cos’è e come funziona), apertura f/1.7 e lunghezza focale di 23 mm.

La configurazione dei teleobiettivi rimarrà invariata: troveremo il Sony IMX754 da 12 megapixel per lo zoom 3x (dimensione 1/3.52″, pixel da 1.12 µm, apertura f/2.4 e lunghezza focale 67 mm) affiancato dal Sony IMX854 da 50 megapixel per lo zoom 5x (dimensione 1/2.52″, pixel da 0.7-1.4 µm, apertura f/3.4 e lunghezza focale 111 mm).

L’unica vera novità riguarda il sensore ultra-grandangolare, che vedrà l’implementazione del Samsung ISOCELL S5KJN3, meglio conosciuto come GN3. Si tratta di un sensore da 50 megapixel con dimensione ottica di 1/1.57″ e pixel da 1.0 µm, che promette prestazioni superiori rispetto alla soluzione attuale.

Per i selfie, Samsung continuerà ad affidarsi al sensore ISOCELL S5K3LU da 12 megapixel (1/3.2″, pixel da 1.12µm) con apertura f/2.2 e focale 26 mm.

Based on the files I obtained, here are the confirmed cameras of S25 Ultra. Confirms previous leaks about cameras. https://t.co/qrylnSnXt4 pic.twitter.com/vgj3r8ISL7 — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) December 27, 2024

Le reazioni della community tech sui vari social non si sono fatte attendere: diversi utenti hanno espresso perplessità sulla scelta di mantenere praticamente inalterato il comparto fotografico, con critiche particolarmente accese riguardo al teleobiettivo 3x, considerato ormai obsoleto per un dispositivo della fascia Ultra.

Non tutto potrebbe essere perduto, però. Secondo le indiscrezioni, il Galaxy S25 Ultra potrebbe essere il primo dispositivo a implementare la tecnologia ALoP (All Lenses on Prism) per i teleobiettivi, un sistema più compatto e tecnologicamente avanzato che potrebbe migliorare significativamente le prestazioni fotografiche nonostante l’utilizzo degli stessi sensori.

Kernel version on a Galaxy S25 Ultra – 12/256GB model. 👀 pic.twitter.com/ecnO5F9G5t — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) December 27, 2024

Oltre alle novità in ambito fotografico, ricordiamo che precedenti leak hanno confermato l’utilizzo dell’innovativo Gorilla Glass Armor e hanno svelato la gamma colori del dispositivo, inclusa una particolare colorazione blu che, secondo le immagini trapelate, non appare particolarmente bluastra.

Non ci resta che attendere il lancio ufficiale per scoprire se Samsung avrà in serbo altre sorprese per compensare questa apparente stasi nell’evoluzione del comparto fotografico del suo prossimo top di gamma.