Non c’è dubbio che il 2025 sarà un anno cruciale per Samsung. L’azienda sudcoreana sembra determinata a stupire già dalle prime settimane del nuovo anno con una raffica di annunci che definiranno senza ombra di dubbio le strategie presenti e future dell’azienda.

Samsung fa sul serio: al prossimo Unpacked non solo Galaxy S25, ma anche Ring 2 e occhiali smart

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il colosso sudcoreano avrebbe in serbo diverse sorprese per il suo evento Samsung Galaxy Unpacked del 22 gennaio. Oltre all’attesissima serie Galaxy S25, che rappresenterà come sempre il piatto forte della serata, Samsung dovrebbe togliere i veli anche a due prodotti che promettono di fare molto rumore: il successore del Galaxy Ring e un paio di occhiali smart.

La notizia più interessante riguarda proprio questi ultimi. Dopo aver fatto parlare di sé con il visore XR “Project Moohan” a inizio dicembre, Samsung sembra pronta a sfidare i big del settore anche nel campo degli smart glasses. Il progetto, sviluppato in stretta collaborazione con Google (che ha recentemente fatto provare i suoi prototipi ad alcuni giornalisti), dovrebbe pesare appena 50 grammi e integrare le potenzialità dell’IA Gemini. Una mossa che testimonia come l’azienda punti forte sul connubio tra dispositivi indossabili e intelligenza artificiale.

Non meno interessante è l’arrivo del Galaxy Ring 2, che promette di alzare ulteriormente l’asticella rispetto al già ottimo predecessore. Le migliorie dovrebbero concentrarsi soprattutto su due fronti: sensori health più accurati e una batteria dalla maggiore autonomia. Una evoluzione naturale che punta a rendere questo dispositivo ancora più centrale nell’ecosistema Samsung dedicato al monitoraggio della salute.

A proposito del primo Galaxy Ring, l’azienda ha da poco confermato l’arrivo di due nuove taglie più grandi, andando incontro alle richieste degli utenti che necessitavano di misure maggiori.

Ma le novità non finiscono qui. Samsung dovrebbe presentare anche nuove funzionalità Galaxy AI per la serie S25, tra cui spicca un assistente in grado di suggerire outfit e fornire informazioni sui trasporti in base alle nostre abitudini. L’ennesima conferma di come l’intelligenza artificiale sia ormai al centro della strategia dell’azienda.

I ben informati suggeriscono che sia gli occhiali smart che il Galaxy Ring 2 non saranno disponibili subito dopo la presentazione. Una strategia già vista con il primo Ring, svelato a gennaio 2024 ma arrivato nei negozi solo a luglio insieme ai pieghevoli (in Italia è stato lanciato sul mercato qualche settimana dopo, a settembre).

Insomma, Samsung sembra voler partire col botto, alzando fin da subito l’asticella dell’innovazione per il 2025. La sensazione è che l’azienda voglia mandare un messaggio chiaro ai competitor: la strada verso il futuro passa per wearable sempre più smart e un’intelligenza artificiale sempre più integrata nella vita quotidiana. Non ci resta che attendere il 22 gennaio per scoprire tutti i dettagli di quella che si preannuncia come una delle presentazioni più interessanti degli ultimi anni.