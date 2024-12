Mancano poche settimane alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S25 e in Rete le anticipazioni relative a quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei nuovi smartphone di punta del colosso coreano non fanno altro che susseguirsi senza sosta.

E così nelle scorse ore un nuovo contributo dedicato a chi attende con impazienza di scoprire cosa Samsung ha in serbo per sua la prossima generazione top di gamma è arrivato dal popolare leaker Ice Universe, che su X si è soffermato in particolare sul design di Samsung Galaxy S25 Ultra.

Ecco come dovrebbe essere Samsung Galaxy S25 Ultra

Il leaker sostiene di avere avuto la possibilità di ammirare delle immagini rendering di Samsung Galaxy S25 Ultra, che però non può pubblicare.

A suo dire, la stretta cornice attorno al display supera quella di tutti gli attuali smartphone della concorrenza, inclusi Xiaomi 15 e iPhone 16 Pro Max.

Sempre secondo Ice Universe, per quanto riguarda la variante blu, la cover posteriore ha una tonalità più chiara e la cornice centrale è argento con un po’ di blu mentre la versione nera ha la cornice laterale argentata.

La variante bianca presenta una cornice laterale in una tonalità di argento molto chiara mentre quella grigia può contare su una cover posteriore e una cornice laterale grigia con una tonalità di oro.

In sostanza, nel complesso sembrano trovare conferma le indiscrezioni secondo cui Samsung per la sua prossima generazione di punta avrebbe deciso di propendere per un’evoluzione piuttosto che per una rivoluzione del design.

Probabilmente nel corso dei prossimi giorni continueranno ad emergere dettagli sulle caratteristiche della serie Samsung Galaxy S25, con il rischio concreto per il produttore di non avere sorprese da svelare con cui stupire gli utenti.