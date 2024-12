Samsung, o meglio Samsung Display, ha intrapreso una collaborazione strategica con un’altra azienda sudcoreana, HiDeep, per sviluppare una tecnologia innovativa per i pennini del futuro, tale da eliminare la necessità di una batteria o di un digitalizzatore. Stando a quanto si riporta, il piano iniziale consisterebbe nel proporre questa nuova tecnologia a qualche produttore cinese di smartphone.

Con le sue S Pen, Samsung è il produttore che più di ogni altro ha reso popolari i pennini nel mondo degli smartphone: in principio era stata l’iconica serie Galaxy Note a tracciare la strada, poi, al tramonto di quella gamma leggendaria, il produttore sudcoreano ha deciso di preservarne lo spirito integrando quell’elemento distintivo nei flagship Galaxy S Ultra, nei pieghevoli Galaxy Z Fold e finanche nei tablet Galaxy Tab. Allo stato attuale, dunque, la tradizione viene portata avanti con Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold6 e dall’accoppiata Samsung Galaxy Tab S10+ e Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Come si accennava in apertura — e mostrato dalla seguente immagine riassuntiva —, quando parliamo di pennini, sono essenzialmente due direzioni che è possibile prendere: una batteria integrata, oppure un digitalizzatore. Ad oggi, Samsung ha sempre preferito accoppiare le S Pen ad un digitalizzatore — un sottile componente rettangolare che ha il compito di rilevare i tocchi del pennino sullo schermo —, laddove esempi dell’altra strategia possono essere facilmente individuati nelle Apple Pencil e nel pennino di Google.

Ebbene, un report pubblicato da The Elec parla di una collaborazione in atto tra Samsung Display e la società coreana di chip touch HiDeep per sviluppare una nuova tecnologia che non richieda né la presenza di un digitalizzatore né l’integrazione di una batteria. Del resto, HiDeep punterebbe ad una compatibilità ampia, tale da coinvolgere i dispositivi di brand diversi come Apple e Samsung.

HiDeep sarebbe in missione già dallo scorso mese di agosto e avrebbe attirato l’attenzione di diversi produttori cinesi, interessati ad una simile tecnologia che permetterebbe di eliminare il digitalizzatore e, dunque, di rendere gli smartphone — soprattutto pieghevoli — ancora più sottili. Samsung Display, che già fornisce pannelli OLED a tali case cinesi, avrebbe intravisto il potenziale per nuove e proficue collaborazioni. Il report ricorda come Samsung abbia recentemente rimosso il digitalizzatore dal pieghevole Galaxy Z Fold Special Edition, sacrificando così il supporto alla S Pen, e come Apple stessa sia interessata a rendere i propri dispositivi più sottili, come dimostrato dalle voci insistenti sul futuro iPhone 17 Air.

Lo scorso anno, HiDeep era stata selezionata dal Ministero del Commercio, dell’Industria e dell’Energia coreano per guidare il progetto riguardante lo “Sviluppo di un system-on-chip (SoC) per dispositivi mobili senza batteria, senza sensore, senza Stylus Protocol e integrazione touch”. Il coinvolgimento di Samsung non può che rappresentare una buona notizia.