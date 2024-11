Non tutti gli utenti gradiscono le protuberanze sempre più ingombranti delle fotocamere dei moderni smartphone. Per avere qualche esempio, è sufficiente dare uno sguardo non solo al design di alcuni dei principali modelli Samsung, quanto anche a quelli più recenti di vivo X200 Pro o di Oppo Find X8 Pro, dispositivi di punta che garantiscono la disponibilità di un’ottima qualità del modulo fotografico, ma con un hardware che sporge in modo scomodo dalla linearità elegante dello smartphone.

La presenza di una camera così in rilievo non solamente influisce sull’estetica, ma a volte determina anche problemi di usabilità, come ad esempio una fastidiosa oscillazione quando il dispositivo viene appoggiato su una superficie piana.

Per fortuna, Samsung ha appena presentato una soluzione che promette di risolvere tale disagio: la tecnologia ISOCELL ALoP (All Lenses on Prism), che combina una fotografia di alta qualità con un design più sottile ed ergonomico.

Samsung ISOCELL ALoP, ecco come funziona

Per comprendere quali siano i valori aggiunti apportati da questa novità, possiamo ben condividere come la tecnologia ALoP di Samsung reimmagini la struttura delle fotocamere con teleobiettivo posizionando i moduli in orizzontale all’interno del corpo dello smartphone.

In altri termini, invece di impilare le lenti verticalmente tra il prisma e il sensore dell’immagine, ALoP le dispone sullo stesso piano del telefono, con un’innovazione che permette di ottenere un diametro pupillare effettivo (EPD) maggiore e un’apertura dell’obiettivo più luminosa senza aumentare l’altezza della fotocamera.

ALoP riduce dunque l’altezza e la lunghezza complessiva del modulo della fotocamera, generando un componente più sottile e meno invadente, che mantiene il profilo elegante che gli utenti oggi si aspettano dagli smartphone di fascia alta. Anche se niente è ancora certo, è possibile che Samsung possa far esordire questa nuova tecnologia della fotocamera con il modello Slim della serie S25, perfezionandola ulteriormente per la serie S26.

Offerta Amazfit Balance Smartwatch con NFC per pagamenti, notifiche, risposte alle notifiche, 150 modalità sportive e tanto altro 169€ invece di 199€ -15% Amazon 🛒

Tutti i vantaggi di Samsung ALoP

Come ricorda Samsung sul suo sito web, il nuovo design dell’ottica dell’ALoP consente di utilizzare un obiettivo con apertura f/2,58 a una lunghezza focale di 80 mm. A differenza delle tradizionali ottiche per fotocamere ripiegate, in questo caso l’obiettivo è posizionato davanti al prisma: ALoP può dunque utilizzare un obiettivo di grande apertura che promette immagini di qualità superiore anche nelle riprese notturne.

Grazie all’architettura ALoP, inoltre, la lunghezza del modulo può essere ridotta del 22% rispetto alle ottiche convenzionali delle fotocamere ripiegate. Inoltre, occupa un’altezza del modulo ridotta perché impiega una superficie di riflessione del prisma inclinata di 40° e un gruppo sensore inclinato di 10°: l’insieme di queste caratteristiche consente di ottenere una protuberanza della fotocamera di profilo inferiore e uno smartphone più sottile, per la gioia di tutti i fan del design slim e minimalista.