Ormai da diversi anni Google ha introdotto i seamless update con lo scopo di velocizzare l’installazione degli aggiornamenti software dei vari dispositivi Android, ma Samsung ha preferito continuare sulla sua strada (con la sola eccezione costituita da Samsung Galaxy A55). A quanto pare le cose sono destinate a cambiare presto: le ultime indiscrezioni suggeriscono che Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra supporteranno i seamless update.

La serie Samsung Galaxy S25 dovrebbe supportare i seamless update

I seamless update utilizzano il sistema di partizioni A/B su Android e permettono al sistema di rimanere in funzione mentre l’aggiornamento viene installato in background. Sfruttando le due partizioni, al riavvio (che rimane comunque richiesto, anche se risulta più rapido) non è più necessario avere a che fare con schermate di installazione che impediscono di utilizzare lo smartphone per qualche ulteriore minuto. Il lato negativo risiede nel maggiore spazio di archiviazione richiesto.

Google ha introdotto i seamless update nel “lontano” 2016, ma Samsung ha reso compatibile il suo primo smartphone solo nel 2024, ossia Galaxy A55 5G. In quel mese di marzo pensavamo che la “novità” si sarebbe allargata nel giro di poco tempo agli altri dispositivi della casa sud-coreana, perlomeno a quelli di uscita successiva, ma finora così non è stato. Con l’arrivo del nuovo anno, sembra che finalmente Samsung si possa essere decisa.

Già all’inizio del mese di novembre il leaker @chunvn8888 aveva lanciato l’indiscrezione, ma in queste ore arrivano “conferme” dai colleghi di Android Authority (con lo zampino del solito AssembleDebug): senza andare troppo nello specifico, sono stati scovati alcuni file trapelati da Galaxy S25 Ultra che rendono possibile confermare l’arrivo dei seamless update, o aggiornamenti A/B; dato che riteniamo difficile che Samsung lasci questa caratteristica per uno solo dei modelli del trio, diamo per scontato che anche Galaxy S25 e Galaxy S25+ seguiranno a ruota. Gli stessi file trapelati confermano la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite (SM8750, nome in codice “pakala”) su Samsung Galaxy S25 Ultra (modello SM-S938).

Siete contenti della probabile compatibilità della serie Samsung Galaxy S25 con i seamless update? O per voi non fa troppo differenza? Fateci sapere la vostra. Continuate a seguirci perché prima della presentazione ufficiale (a quanto sembra fissata per il 22 gennaio 2025) avremo modo di tornare ancora sui prossimi flagship del produttore con ulteriori anticipazioni.

In copertina Samsung Galaxy S24 Ultra