Già da qualche tempo ormai siamo fin troppo abituati a sentir parlare di intelligenza artificiale, questa nuova tipologia di strumenti è ormai tutto intorno a noi e sono diversi gli utenti che vi si affidano per svolgere i compiti più disparati. Tra le varie opzioni disponibili figura anche Google Gemini, il chatbot IA del colosso di Mountain View che riceve costantemente migliorie di vario genere.

Negli ultimi tempi, tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto la possibile introduzione di una nuova API che potrebbe permettere alle applicazioni di interagire direttamente con Gemini, la presentazione della nuova versione 2.0 del modello di intelligenza artificiale dell’azienda, una nuova funzione per organizzare e comprendere i contenuti di Google Drive, ma abbiamo anche visto come il comando di attivazione Ehi Gemini potrebbe essere presto realtà, o ancora come gli utenti Gemini Advanced possano provare un nuovo modello più potente ma limitato.

Oggi, grazie al lavoro svolto dal cacciatore di codici assembledebug, diamo insieme uno sguardo in anteprima ad una possibile futura e interessante funzionalità di Google Gemini.

Presto potrete avere più controllo sui risultati offerti da Gemini

Alcuni di voi sicuramente ricorderanno come, soprattutto nei primi tempi, sia il chatbot IA di Google che quelli della concorrenza restituissero in alcune occasioni risultati discutibili: contenuti offensivi, incitamento all’odio, molestie, contenuti sessualmente espliciti e così via. Con il passare del tempo gli sviluppatori dietro questi strumenti hanno, per così dire, aggiustato il tiro, evitando quanto più possibile che i chatbot potessero restituire contenuti offensivi o inappropriati per gli utenti.

Google Gemini ovviamente non fa accezione in questa casistica, ma il colosso di Mountain View sembra intenzionato a fornire agli utenti un livello di controllo più profondo sui risultati offerti dal chatbot. Nella versione 15.51.24.sa.arm64 beta dell’app Google per Android lo sviluppatore menzionato in apertura ha individuato la presenza di una nuova opzione nelle impostazioni di Gemini, che sembra prepararsi alla possibilità di filtrare l’output del chatbot in base al contenuto.

Per quanto visualizzabile grazie ad un’attivazione per vie traverse, la nuova funzionalità non risulta al momento disponibile o funzionante, la pressione sulla relativa voce infatti non apporta alcun cambiamento al chatbot, né permette all’utente di apportare alcuna modifica, si limita semplicemente ad aprire una pagina web sul sito Gemini di Google che non è ancora attiva.

Al momento dunque non c’è modo di sapere come funzionerà la nuova opzione individuata, ma possiamo fare qualche ipotesi di carattere generale: è lecito presumere che Google voglia estendere agli utenti almeno una parte del controllo che al momento possono operare gli sviluppatori grazie ad una serie di impostazioni di sicurezza, volte ad evitare che Gemini restituisca risultati appartenenti ad alcune categorie “scomode”.

Non è dato sapere di più per ora, sarà necessario attendere per scoprire maggiori dettagli su questa nuova funzionalità di filtro dei contenuti di Google Gemini.