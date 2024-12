Si chiama Gemini 2.0 Flash Thinking ed è il nuovo modello AI di Google addestrato per risolvere problemi complessi con la peculiarità di pensare ad alta voce e spiegare i passaggi dei suoi ragionamenti. Una novità importante sia nella frequenza di rilascio – Gemini 2.0 è stato annunciato all’inizio di dicembre e nel giro di pochi giorni sono stati lanciati prima Gemini 2.0 Flash e poi il modello sperimentale Gemini-Exp-1206 – che nelle potenzialità di questo nuovo modello.

Gemini 2.0 Flash Thinking, infatti, ha la capacità non solo di fornire risposte a problemi complessi, ma anche di scomporre le istruzioni in compiti più piccoli così da ottenere risultati più efficaci.

L’innovazione introdotta da Gemini 2.0 Flash Thinking

Gemini 2.0 Flash Thinking è stato annunciato con un post su X dal capo di Google DeepMind Jeff Dean. Nel post viene mostrato in un video come il modello AI sia riuscito a risolvere un problema di fisica spiegando passo dopo passo il suo ragionamento, evidenziando la sua capacità di scomporre problemi articolati in passaggi più gestibili.

Want to see Gemini 2.0 Flash Thinking in action? Check out this demo where the model solves a physics problem and explains its reasoning. pic.twitter.com/Nl0hYj7ZFS — Jeff Dean (@JeffDean) December 19, 2024

Sempre su X sono stati pubblicati altri esempi che mostrano le capacità di Gemini 2.0 Flash Thinking. In questo video l’AI risolve un complicato problema di probabilità.

Curious how it works? Check out this demo where the model solves a tricky probability problem. pic.twitter.com/F3kJv4R9Gy — Noam Shazeer (@NoamShazeer) December 19, 2024

Mentre qui Gemini 2.0 Flash Thinking utilizza sia indizi testuali che visivi per risolvere un problema altrettanto impegnativo.

It’s still an early version, but check out how the model handles a challenging puzzle involving both visual and textual clues: (2/3) pic.twitter.com/JltHeK7Fo7 — Logan Kilpatrick (@OfficialLoganK) December 19, 2024

Per ora, Gemini 2.0 Flash Thinking è disponibile su Google AI Studio e Vertex AI. Gli utenti possono osservare il processo di ragionamento in tempo reale. Selezionando l’opzione “Expand to view model thoughts” (Espandi per visualizzare i pensieri del modello), infatti, l’intelligenza artificiale mostra il suo ragionamento prima di fornire la risposta finale.

Anche se ancora in fase sperimentale Gemini 2.0 Flash Thinking anticipa diverse interessanti potenzialità. Probabilmente competerà con il modello o1 di OpenAI, ma l’aspetto più interessante è le possibili applicazioni che potranno beneficiare di un modello AI che spiega i passaggi dei suoi ragionamenti. L’AI risulterebbe più trasparente e capace di affrontare quei problemi che richiedono capacità di ragionamento avanzate.

Ricordiamo che pensare e ragionare in riferimento all’intelligenza artificiale sono termini che vanno sempre contestualizzati e distinti dal significato comune che quelle parole hanno per le medesime attività svolte dagli esseri umani. Semplificando estremamente possiamo dire che l’AI simula il ragionamento tramite modelli matematici, mentre gli esseri umani lo vivono come un’esperienza consapevole e multidimensionale.