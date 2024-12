Il team di Google Workspace ha comunicato il lancio di due nuove funzionalità per Google Drive e Google Gruppi e l’ottenimento della conformità dei System and Organization Controls da parte dell’app web Gemini.

Le nuove funzionalità per Google Drive e Google Gruppi

La prima novità riguarda Google Drive e, nello specifico, della riproduzione video. Dopo aver introdotto il nuovo lettore video, la versione web di Google Drive prevede una riproduzione video istantanea. Appena vengono caricati dei video, questi possono essere riprodotti immediatamente, eliminando di fatto i tempi di attesa tra il caricamento e la riproduzione. Il rilascio è già iniziato, ma verrà completato solamente all’inizio del nuovo anno per tutti i clienti Google Workspace, gli abbonati Workspace Individual e gli utenti con account Google personali.

Per quel che riguarda Google Gruppi, il servizio tramite il quale creare e gestire gruppi di persone per comunicare, collaborare e condividere risorse, sono state introdotte nuove scorciatoie da tastiera. Queste saranno disponibili insieme alle vecchie fino all’inizio del nuovo anno; successivamente, le vecchie scorciatoie saranno completamente sostituite dalle nuove e quindi non più disponibili. Anche in questo caso il rilascio è già iniziato e verrà completato a metà gennaio.

La nuova conformità per Gemini

L’ultima novità in casa Google riguarda Gemini. Questa volta non per annunciare una nuova funzionalità, estensione o integrazione, ma per comunicare che l’app web del chatbot AI di Google ha ottenuto la conformità SOC 1, che si aggiunge a SOC 2 e SOC 3. L’acronimo sta per System and Organization Controls e fa riferimento a standard internazionali utilizzati per valutare l’efficacia dei controlli relativi alla sicurezza, all’integrità del trattamento dei dati e alla riservatezza.

Nello specifico, SOC 1 è dedicata prevalentemente ai controlli legati ai dati finanziari di un’organizzazione. L’ottenimento della conformità garantisce a tutti gli utenti di Google Gemini che i dati finanziari sensibili vengano gestiti in modo sicuro e nel pieno rispetto delle normative.

La conformità SOC 1 è disponibile per i clienti Google Workspace con un componente aggiuntivo Gemini Business, Enterprise, Education o Education Premium, e per le versioni di Google Workspace che includono l’app Gemini come servizio principale.