A qualche giorno di distanza dalla disponibilità per gli utenti che eseguono la versione beta di App Google sui dispositivi Android, il nuovo modello Gemini 2.0 Flash (sperimentale) è ora in via di distribuzione anche per gli utenti del canale stabile.

Questo perché il chatbot, nella sua versione per Android, è “contenuto” all’interno di App Google e, quindi, tutte le sue novità dipendono proprio da aggiornamenti che il colosso di Mountain View rilascia per la propria app principale.

Gemini 2.0 Flash è ora disponibile per tutti

La scorsa settimana, Google ha svelato ufficialmente Gemini 2.0, la nuova versione del modello di intelligenza artificiale che si è concretizzato, da subito, con il lancio di Gemini 2.0 Flash che si caratterizza per prestazioni migliori rispetto al passato, senza peggiorare i tempi di risposta.

Dopo la disponibilità immediata nella versione Web del chatbot, il nuovo modello è stato messo a disposizione degli utenti che sul loro dispositivo Android eseguivano la versione beta di app Google.

Ci sono voluti pochi giorni affinché il team di sviluppo decidesse di estendere la disponibilità anche agli utenti del canale stabile. Nello specifico, tutti coloro che eseguono la versione 15.50 di App Google e aprono l’app di Gemini (che in realtà è un semplice collegamento) potranno testare il modello nuovo modello 2.0 del chatbot.

Per farlo, basterà effettuare un tap sulla dicitura Gemini/Gemini Advanced (a seconda se abbiate o meno l’accesso a Gemini Advanced tramite l’abbonamento AI Premium di Google One) e, dal menù che comparirà dal basso, potrete scegliere tra:

1.5 Pro – Completa attività complesse: questo è disponibile solo se avete accesso a Gemini Advanced, altrimenti compare un’opzione per fare l’upgrade a questa versione.

questo è disponibile solo se avete accesso a Gemini Advanced, altrimenti compare un’opzione per fare l’upgrade a questa versione. 1.5 Flash – Ricevi assistenza quotidiana: questo è il modello selezionato di default per gli utenti “free”.

questo è il modello selezionato di default per gli utenti “free”. 2.0 Flash Experimental – Anteprima di gemini-2.0-flash-exp: è la scelta da fare qualora vogliate provare il nuovo modello; se lo scegliete, un pop-up avvisa che “2.0 Flash Experimental potrebbe non funzionare come previsto”.

Come scaricare o aggiornare l’assistente IA di Google

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che, come detto, è il vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View: per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.