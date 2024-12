Recentemente l’app Files di Google ha ottenuto un visualizzatore di PDF tutto nuovo su Android, ma ora il file manager dell’azienda di Mountain View sta per ricevere un’altra innovazione.

Grazie all’intelligenza artificiale, l’app Files di Google ci permetterà di porre domande a Google Gemini in merito al contenuto di un file PDF. Basterà aprire il PDF e invocare Gemini pronunciando “Ok Google”, oppure tenendo premuto il pulsante centrale in basso alla schermata e successivamente toccare il pulsante “Chiedi su questo PDF” che apparirà in sovrimpressione.

Fatto questo sarà sufficiente digitare la domanda o porla vocalmente e Google Gemini analizzerà il documento e fornirà la risposta. Ecco un esempio in cui l’utente chiede a Gemini se il regolamento di un gioco consente un determinato comportamento.

L’app Files di Google consentirà di chiedere a Gemini riguardo ai PDF

Questa funzionalità sarà riservata agli utenti abbonati a Gemini Advanced che utilizzano un dispositivo che esegue Android 15 o versioni successive.

Il changelog di Files by Google informa inoltre del fatto che ora l’app permette di utilizzare Quick Share per ricevere file direttamente da Files by Google e della possibilità di spostare i file nella Cartella sicura dalla sezione Recenti senza aprirli, semplicemente toccando il menu a tre punti e quindi sulla nuova voce “Sposta nella cartella sicura”.

Con l’occasione ricordiamo che il nuovo modello Gemini 2.0 Flash (sperimentale) ora è in fase di distribuzione anche per gli utenti della versione stabile dell’App Google sui dispositivi Android.