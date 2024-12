Sul Google Store sono arrivate nuove offerte natalizie che consentono di portarsi a casa alcuni dei più apprezzati prodotti della gamma Pixel con un bel risparmio. L’iniziativa è valida da oggi e tocca i più recenti smartphone Android della linea, insieme all’unico tablet della casa di Mountain View. Scopriamo le offerte più da vicino.

Le nuove offerte del Google Store su Pixel 9, Pixel 8 e non solo

Queste nuove offerte di dicembre del Google Store consentono di risparmiare fino a 400 euro sull’acquisto dei dispositivi della serie Google Pixel. Questa volta non abbiamo bundle o sconti riservati ad acquisti contestuali, ma semplici e sempre apprezzati sconti, validi dal 20 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

L’iniziativa coinvolge tutti e tre gli smartphone della serie Google Pixel 9 (niente Pixel 9 Pro Fold ovviamente, considerando che non è stato commercializzato in Italia). Come forse saprete, Google Pixel 9 è il più economico del trio e offre un display OLED da 6,3 pollici Full-HD+. Il cuore dell’intera gamma è il Tensor G4 progettato da Google stessa, affiancato qui da 12 GB di memoria RAM pensati per ottimizzare le prestazioni dell’intelligenza artificiale. La batteria è da 4700 mAh con ricarica rapida cablata fino a 27 W, mentre sul versante fotografico il dispositivo vanta un sensore principale da 50 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 48 MP. Per ulteriori dettagli potete dare un’occhiata alla scheda tecnica completa di Pixel 9.

Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL alzano un po’ l’asticella e costituiscono la scelta giusta per chi è alla ricerca del meglio che può offrire la gamma. Da un lato abbiamo Pixel 9 Pro con il suo display LTPO da 6,3 pollici, dall’altro Pixel 9 Pro XL con un display LTPO da 6,8 pollici. L’unica altra differenza tra i due modelli risiede nella batteria, con una capacità di 4700 mAh e ricarica rapida cablata fino a 27 W per il modello Pro e una capacità di 5060 mAh e ricarica rapida cablata fino a 37 W per il modello Pro XL. Il resto delle specifiche tecniche non cambia: troviamo anche qui un Tensor G4, stavolta accompagnato da 16 GB di RAM, mentre il comparto fotografico vede l’aggiunta di un teleobiettivo da 48 MP.

Google Pixel 9 è disponibile in offerta a partire da 749 euro, grazie a uno sconto di 150 euro. Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro possono invece contare su uno sconto di 100 euro, e sono acquistabili a partire da rispettivamente 999 euro e 1099 euro.

Chi vuole restare sulla fascia alta, ma non vuole spendere così tanto può optare per i modelli dello scorso anno, anch’essi in promozione. Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro possono contare su aggiornamenti per sette anni e differiscono soprattutto per dimensioni e comparto fotografico: il primo offre uno schermo OLED da 6,2 pollici e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, mentre il secondo sale a 6,7 pollici e offre una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo periscopico da 48 MP. Chi vuole risparmiare ancora di più può optare per Google Pixel 8a, che condivide il chipset Google Tensor G3 ma deve fare i conti con qualche compromesso.

Google Pixel 8 Pro è il modello più scontato (400 euro di ribasso), mentre Google Pixel 8 e Pixel 8a possono contare su sconti da rispettivamente 200 e 150 euro.

Le offerte del Google Store si chiudono con Google Pixel Tablet, l’unico dispositivo di questo genere nel listino della casa di Mountain View. Il tablet Android può essere acquistato con uno sconto di 100 euro.

Per scoprire tutte le attuali offerte a disposizione sul Google Store potete seguire il link qui in basso. Per eventuali indecisioni sui prodotti della serie Pixel da acquistare, più giù potete trovare tutte le nostre recensioni.