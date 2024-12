Tra i diversi browser disponibili sul mercato, Google Chrome è uno di quelli più utilizzati e apprezzati dagli utenti, la scelta di molti infatti ricade sul software sviluppato dal colosso di Mountain View, oltre che per le sue caratteristiche anche per il continuo supporto di cui gode da parte dell’azienda.

Google investe infatti particolari risorse nel costante miglioramento del proprio browser, tanto per fare qualche esempio abbiamo visto di recente alcuni miglioramenti per la funzione “ascolta la pagina” su Android, la possibilità per i servizi di compilazione automatica di terze parti di compilare i moduli in modo nativo, una possibile nuova funzione volta ad aumentare l’integrazione in Android, ma abbiamo anche visto come sia stato reso disponibile il lettore PDF nativo, o ancora come in due anni il browser abbia aumentato le sue prestazioni.

Oggi diamo insieme uno sguardo a due novità, una già disponibile e attesa da tempo da diversi utenti, mentre l’altra potrebbe arrivare nel prossimo futuro.

Chrome potrebbe fornire un nuovo modo per ripulire le schede duplicate

Non è raro che l’app di Chrome per Android presenti all’utente varie schede aperte, senza che quest’ultimo se ne renda nemmeno conto; il browser sviluppato da Google mette già a disposizione una funzionalità per arginare il problema, grazie alla quale è possibile chiudere automaticamente le schede inattive dopo 60 giorni.

Tuttavia, secondo quanto condiviso dall’utente Leopeva64 su X (ex Twitter), nel prossimo futuro Chrome potrebbe beneficiare di un nuovo interruttore per archiviare automaticamente le schede duplicate.

Come potete notare, attivando il futuro interruttore tutte le schede duplicate, ad eccezione della copia più recente, verranno archiviate. Non ci sono informazioni circa le tempistiche di arrivo della novità.

Anche in Chrome stabile si può spostare in basso la barra degli indirizzi

La seconda novità di cui parliamo oggi farà sicuramente felici diversi utenti, dopo circa quattro anni dalla sua rimozione, Google ha finalmente deciso di reintrodurre la possibilità di posizionare la barra degli indirizzi nella parte inferiore dello schermo, anche nella versione stabile di Chrome per Android.

Alcuni di voi infatti potrebbero ricordare come vi avessimo già mostrato questa possibilità, relegata però al solo canale Canary; tuttavia anche gli utenti del canale stabile possono ora operare questa scelta. Di seguito riportiamo i passaggi da effettuare:

digitate chrome:flags nella barra degli indirizzi di Chrome

cercate Bottom Toolbar e impostatelo su “Enabled”

e impostatelo su “Enabled” riavviate il browser

nelle Impostazioni vedrete comparire la nuova voce Barra degli indirizzi

È bene sottolineare che, nonostante la possibilità di spostare in basso la barra degli indirizzi sia disponibile nella versione stabile di Chrome, si tratta comunque di una funzione sperimentale e che potrebbe quindi presentare alcuni malfunzionamenti e bug.