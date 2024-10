Rispetto alla versione desktop Google Chrome per Android non ha mai supportato le estensioni (i plugin che aggiungono funzionalità al browser) ma ora sembrerebbe che Big G stia testando una nuova versione che preveda anche questa possibilità.

Una build “desktop” di Google Chrome per Android

Tra i tanti browser disponibili per i device Android Google Chrome è uno dei migliori e sicuramente uno dei più utilizzati (anche perché presente di default su molti dispositivi). Per rendere questo browser ancora più interessante e utile per gli utenti che lo utilizzano e per tutti coloro che grazie a questa novità potrebbero decidere di preferirlo rispetto agli altri, Google sta lavorando per unificare le versioni desktop (quella per Chrome OS) e quella mobile di Chrome.

Sono diversi i motivi per cui Google non ha previsto il supporto per le estensioni nella versione mobile del suo browser. Da una parte c’è uno scarso interesse in materia essendo le estensioni un elemento cruciale più per le versioni desktop dei browser che per quelle mobile. Dall’altra parte c’è probabilmente l’obiettivo di evitare che gli utenti installassero estensioni per bloccare gli annunci durante la navigazione.

Ma ora le cose potrebbero cambiare.

Di per sé già oggi è possibile accedere alle estensioni di Chrome su Android, ma solamente scaricando un browser basato su Chromium. A giugno, però, Google ha annunciato che Chrome OS sarebbe diventato più simile ad Android andando a condividere con questo buona parte della sua infrastruttura tecnologica. In quell’occasione Google aveva dichiarato che Chrome OS avrebbe iniziato a utilizzare tecnologie come il kernel Linux di Android e i framework di Android. Dopo questo annuncio Big G ha iniziato a lavorare a un nuovo ramo del Kernel Android Common destinato ai dispositivi Chrome OS (android15-6.6-desktop), così come a un bootloader comune per Android, Chrome OS e anche Google Fuchsia.

Ora è arrivata l’indiscrezione secondo cui Google starebbe lavorando a una nuova versione di Chrome per Android che è rivolta ai dispositivi come i Chromebook. Questo lascia pensare come Google desideri unificare le build di Chrome tra Android e Chrome OS. Questa versione, chiamata Desktop Android, sta ricevendo anche il supporto per le estensioni così da essere uguale alle versioni esistenti del browser per Chrome OS.

Per questa versione Google ha già inviato diverse patch al Chromium Gerrit (la piattaforma di revisione del codice) e molte di queste sono proprio relative all’aggiunta del supporto per le estensioni. Va però detto che al momento non c’è nulla di ufficiale o di pianificato e che le versioni stabili di Google Chrome per Android dovranno attendere prima di ricevere questa novità, ammesso che venga poi realmente prevista (anche se diversi elementi lasciano ben sperare).