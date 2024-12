Google si porta avanti con il ciclo di sviluppo di Android 15 QPR2, rilasciando la nuova beta 2 su tutti i Pixel supportati degli utenti registrati al programma beta di Android.

Si tratta della seconda versione in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio di Android 15, ciclo che si concluderà ufficialmente a marzo con il rilascio della versione stabile di Android 15 QPR2 e del Pixel Feature Drop di marzo (il primo del 2025 nonché il terzo per Android 15).

Android 15 QPR2: arriva la beta 2

Come anticipato in apertura, Google continua a occuparsi del secondo ciclo di sviluppo intermedio successivo a quella che è la più recente versione di Android e lo fa rilasciando una nuova versione in anteprima che giunge a oltre un mese dalla precedente beta 1 (potete trovare qua tutte le novità).

Il colosso di Mountain View ha rilasciato, agli utenti registrati al programma beta di Android, la nuova beta 2 di Android 15 QPR2, secondo passo di un percorso di sviluppo che culminerà con il rilascio in forma stabile del nuovo aggiornamento trimestrale, atteso a marzo 2025.

Durante questo ciclo di sviluppo, gli utenti in possesso di uno smartphone Pixel compatibile stanno ricevendo tante nuove funzionalità che costituiranno il primo Pixel Drop del 2025, nonché il terzo aggiornamento delle funzionalità di Android 15 (con tanto lavoro dietro le quinte in ottica Android 16).

A ogni modo, la nuova build distribuita da Big G è la BP11.241121.010 (con le patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2024, le stesse rilasciate lo scorso 5 dicembre su tutti i Pixel supportati), e ha un peso di 341 MB su Google Pixel 6 (provenendo dalla precedente beta 1 di Android 15 QPR2).

Le note di rilascio

Di seguito riportiamo le note di rilascio che accompagnano la prima versione in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio dove, come da prassi, non vengono evidenziate le vere novità (quelle emergono, come sempre, nelle ore successive al rilascio).

Today we’re sending you an Android 15 QPR2 Beta 2 (BP11.241121.010) that includes the following fix: Developer- and user-reported issues Fixed an issue that prevented the “ANGLE preferences” option from being accessed in developer options. (Issue #379196574)

Fixed an issue that prevented some glucose sensor devices from connecting. (Issue #378816128)

Fixed issues that caused a long delay while selecting options to place a call. (Issue #379266329, Issue #378854091)

Fixed an issue that prevented the “Limit to 80%” option in charging optimization settings from being enabled. (Issue #378800194)

Fixed null pointer issues that could cause devices to unexpectedly crash or restart. (Issue #378856187, Issue #381894854)

Fixed an issue that sometimes caused Pixel Fold devices to stop responding while unfolded. (Issue #379387626) Bluetooth resolved issues Fixed a bug of inconsistent behavior during switch from ASHA to LE Audio and back, ensuring the audio always pauses when switching.

Fixed a bug that causes L2CAP connection failure with error reason code 3 after a phone reboot due to incorrect security level saving during pairing, leading to a security check failure on Bluetooth reset.

Fixed a bug that allowed LE links to remain unencrypted on reconnection with bonded devices, potentially exposing sensitive data to attackers.

Fixing a bug of Bluetooth HAL crashes or gets stuck when Bluetooth LE audio hardware offload is disabled. See top open issues for the latest list of top open issues that have been reported by developers.

Come installare la beta 2 di Android 15 QPR2

Alla pari delle precedenti versioni in anteprima, anche la nuova beta 2 di Android 15 QPR2 può essere installata registrando al programma Android Beta uno degli smartphone e tablet compatibili. Ecco la lista completa:

I già iscritti al programma Android Beta che eseguono la precedente beta 1 di Android 15 QPR2, riceveranno la nuova beta 2, la prima del secondo ciclo di sviluppo, come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA, installabile attraverso il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema”.

Qualora invece vogliate ricevere le versioni in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio di Android 15 ma non avete partecipato al programma beta, vi basterà raggiungere la pagina dedicata al programma Android Beta (raggiungibile tramite questo link), raggiungere la sezione “I tuoi dispositivi idonei”, cliccare su “Registra” e accettare termini e condizioni per partecipare al programma.

A questo punto, lo smartphone registrato riceverà la nuova versione in anteprima di Android 15 QPR2 come se fosse un normalissimo aggiornamento tramite OTA. Ai seguenti link potrete invece trovare invece le factory images (qui) e i file OTA (qui) per tutti i dispositivi, utili per procedere eventualmente con l’installazione manuale.

Ricordiamo, in conclusione, che qualora installiate questa versione in anteprima, dovrete attendere il rilascio in forma stabile di Android 15 QPR2 per potere uscire dal programma beta senza dovere necessariamente effettuare un ripristino del vostro dispositivo (con conseguente perdita di tutti i dati non sottoposti a backup).