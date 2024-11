Dalla Cina arriva la notizia della presentazione ufficiale di un nuovo smartphone premium: stiamo parlando di Realme GT 7 Pro.

Si tratta di un modello che darà filo da torcere alle principali soluzioni di punta delle aziende concorrenti, forte di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, di un display OLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K e di una batteria da ben 6.500 mAh a elettrodi negativi in ​​silicio-carbonio.

Le principali caratteristiche di Realme GT 7 Pro

Tra i punti di forza del nuovo smartphone di Realme non mancano uno speciale sistema di raffreddamento per gli appassionati di gaming e la tecnologia Sky Communication System 2.0.

Queste sono le principali caratteristiche di Realme GT 7 Pro (la scheda tecnica completa la trovate qui):

display OLED Plus 8T LTPO Eco² da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K (2.780 × 1.264 pixel), refresh rate da 1 a 120 Hz, luminosità di picco fino a 6.000 nit, instant touch sampling rate a 2.600 Hz, Dolby Vision, high-frequency PWM dimming a 2.600 Hz e sensore ultrasonico integrato per il riconoscimento delle impronte digitali

processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) con GPU Adreno 830 (1.100 MHz)

12 GB / 16 GB di RAM LPDDR5X

256 GB / 512 GB / 1 TB di memoria di archiviazione (UFS 4.0)

fotocamera frontale da 16 megapixel (f/2,45)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario Sony IMX906 da 50 megapixel, sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e teleobiettivo periscopico Sony IMX882 da 50 megapixel con zoom ottico 3x (ibrido fino a 120x)

connettività 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a), Beidou (B1I+B1C+B2a), QZSS (L1+L5), NFC, USB Type-C

batteria da 6.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W

Android 15 con realme UI 6.0

dimensioni: 162,45 × 76,89 × 8,55 mm

peso: 222,8 grammi

Realme GT 7 Pro sarà disponibile in Cina in tre colorazioni (Mars Orange, Star Trail Titanium e White) dalla prossima settimana con i seguenti prezzi:

12GB/256GB – 3.699 yuan (circa 480 euro)

16GB/256GB – 3.899 yuan (circa 505 euro)

12GB/512GB – 3.999 yuan (circa 515 euro)

16GB/512GB – 4.299 yuan (circa 555 euro)

16GB/1TB – 4.799 yuan (circa 620 euro)

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per quanto riguarda la sua commercializzazione anche in Europa.