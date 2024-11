A nemmeno un anno di distanza dal lancio del modello 2024, sembra che Motorola si stia preparando alla presentazione ufficiale di Motorola Moto G 5G (2025), uno nuovo smartphone Android di fascia bassa.

A suggerire l’imminenza del lancio, sono alcune immagini e un video render in altissima definizione, trapelati nelle ultime ore, che ci aiutano a scoprire il design e alcune caratteristiche del dispositivo.

Motorola Moto G 5G (2025) si mostra in render dettagliatissimi

Grazie all’ennesima collaborazione tra il noto leaker @OnLeaks e il portale indiano 91mobiles.com, possiamo scoprire in anteprima come sarà Motorola Moto G 5G (2025), smartphone Android che la casa alata potrebbe lanciare sul mercato già nelle prossime settimane.

Sono stati infatti pubblicati un video render e alcune immagini che mostrano il design del dispositivo, evidenziando una vistosa novità rispetto al modello 2024.

Cosa ci permettono di scoprire questi render?

Motorola Moto G 5G (2025) evolve il design del modello 2024, mantenendo frontalmente un display piatto da 6,6 pollici circondato da cornici non simmetriche (sottili nei due lati lunghi, più pronunciate negli altri due, soprattutto il mento).

Dal punto di vista dimensionale, lo smartphone misura 167,2 x 76,4 x 8,17 mm che crescono a 9,6 mm, considerando la sporgenza della generosa isola (di forma quadrata) che ospita il comparto fotografico. A tal proposito, qua troviamo la più vistosa differenza col predecessore: la presenza di un terzo sensore (probabilmente un ultra-grandangolare).

Video e immagini render ci consentono di scoprire che tutti i pulsanti fisici (accensione/spegnimento e bilanciere del volume) saranno sul lato destro, mentre in basso troviamo la porta USB-C, speaker e microfono principale, un jack audio da 3,5 mm.

Quali specifiche tecniche potrebbe offrire Motorola Moto G 5G (2025)?

Sebbene non siano trapelate indiscrezioni riguardanti le altre specifiche tecniche, è plausibile che il Moto G 5G (2025) possa andare a migliorare su (quasi) tutta la linea il predecessore (le cui specifiche chiave sono riportate di seguito), magari ricevendo un SoC aggiornato e un quantitativo maggiore di memoria RAM e spazio di archiviazione.

Specifiche chiave - Motorola Moto G 5G (2024) Display IPS LCD da 6,6″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz

da con refresh rate a SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm)

(6 nm) RAM da 4 GB e spazio di archiviazione da 128 GB

e spazio di archiviazione da Doppia fotocamera 50 MP (principale) + 2 MP (macro)

(principale) + (macro) Fotocamera frontale da 8 MP

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 18 W

con ricarica rapida a Sistema operativo Android 14 personalizzato con My UX

Scheda tecnica completa

Il predecessore Motorola Moto G 5G (2024) non è mai arrivato in Italia: è quindi molto probabile che anche il modello 2025, atteso nelle prossime settimane in compagnia delle varianti Moto G Power 5G (2025) e Moto G Stylus 5G (2025), possa arrivare su mercati esteri (come quello statunitense, in cui il predecessore è ufficialmente in vendita) ma non nel Bel Paese.