Nel corso delle ultime ore un leak avrebbe messo in mostra il modello 2025 di Motorola Moto G Stylus 5G: scopriamo insieme le principali caratteristiche e le possibili specifiche tecniche di questo nuovo smartphone.

Motorola Moto G Stylus 5G 2025: design simile, novità per le fotocamere

Ad una prima occhiata, le differenze in termini di design rispetto al modello immediatamente precedente sarebbero del tutto marginali. La principale novità in questo caso è invece rappresentata dal modulo per le fotocamere più ampio, che ospiterà dunque un sensore aggiuntivo rispetto a Motorola Moto G Styulus 5G 2024, oltre al flash LED posizionato come sempre accanto ai tre sensori. Il display si mantiene piatto, nonostante i bordi dello smartphone siano leggermente arrotondati. Anteriormente, invece, troviamo una fotocamera anteriore con punch hole sulla porzione centrale superiore dello schermo.

Mantenuti anche tutti i tasti fisici sulla parte laterale destra, che comprendono il pulsante d’accensione e lo slider la regolazione del volume, al contrario del lato sinistro in cui troveremo ancora una volta lo slot per la SIM. All’interno dell’immagine trapelata dal recente leak è possibile osservare una penna stilo, accessibile dalla parte superiore dello smartphone, e sarà possibile riporla al suo interno quando non utilizzata. Non conosciamo attualmente le specifiche tecniche relative al processore e al display, ma dobbiamo presumibilmente aspettarci componenti di fascia entry-level.

Nessuna indicazione sulla data d’uscita precisa per il nuovo modello, che vedrà verosimilmente la luce a metà del 2025, similmente a quanto accaduto con il precedente modello: non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da parte di Motorola, che verranno sicuramente nel corso dei prossimi mesi.