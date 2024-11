La fascia media del mercato è costellata di dispositivi validi ma molto spesso caratterizzati da compromessi più o meno evidenti in uno o più comparti. In questo contesto si inserisce Motorola Edge 50 Neo che con le sue dimensioni umane, la certificazione IP68 e la ricarica wireless si fa decisamente notare tra i suoi competitor. Si farà apprezzare anche sul resto o anche lui ha dei compromessi importanti? Scopriamolo insieme all’interno della nostra recensione completa.

Video Recensione Motorola Edge 50 Neo

Design & Ergonomia

Motorola Edge 50 Neo ci ha stupito subito per un aspetto in particolare, le dimensioni. In questa fine 2024 un dispositivo da 171g di peso e dal display da 6.36” non passa certamente inosservato, specialmente da tutti coloro ormai stanchi della corsa al dispositivo più grande. C’è poi da puntualizzare che anche questa volta Motorola è stata in grado di confermare l’indubbia qualità dei propri smartphone, diventata ormai un punto di riferimento nel panorama Android, sia per costruzione quanto per design.

Nonostante sia realizzato in plastica sia nella back cover che lungo il frame laterale non abbiamo notato alcun problema di assemblaggio e il feeling durante l’utilizzo è quello di un dispositivo solido e ben realizzato. La finitura in finta pelle della scocca posteriore poi dona quel tocco in più al dispositivo e lo rende premium e accattivante dal punto di vista estetico, specialmente quando viene utilizzato senza cover.

In questa fascia di prezzo è solitamente già molto difficile trovare un dispositivo dotato di certificazione IP68, ma Edge 50 Neo ha anche la certificazione militare MIL–STD–810H quindi ha superato una serie impegnativa di crash test che ne attestano la durabilità nel tempo.

All’interno del carrellino delle SIM c’è poi da segnalare l’assenza del doppio slot, problema facilmente risolvibile mediante l’acquisto di una e–SIM. Questa soluzione è la stessa già osservata su Moto G85 ed è diventata una piacevole aggiunta di tutti i dispositivi del produttore.

Le sorprese non finiscono certamente qui perché frontalmente Motorola ha inserito un display da 6.36” pOLED con un refresh rate da 120Hz e 10 bit di profondità colore. Oltre al fatto che sia completamente piatto, il suo punto di forza maggiore è la luminosità, tanto che il produttore dichiara ben 3000 nits. Non stendiamo a crederlo vista la fantastica leggibilità sotto fonti di luce dirette.

Hardware & Prestazioni

Mediatek Dimensity 7300, 8 o 12 GB di RAM e storage di tipo UMCP. Questi sono i numeri dietro a Motorola Edge 50 Neo che non gioca a fare il top di gamma, ma ammette i suoi limiti hardware con una dotazione non recentissima non per questo da scartare a priori. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare infatti il dispositivo va benissimo e non sembra mostrare il fianco in nessuna condizione, nemmeno durante l’uso di applicativi più pesanti.

E’ chiaro che non ci sentiamo di consigliarlo a tutti c0loro che siano alla ricerca di uno smartphone per l’assiduo utilizzo di giochi, ma certamente non sfigura rispetto ad altri dispositivi nella pari fascia di mercato.

Funzionalità

A bordo di Motorola Edge 50 Neo troviamo il recente aggiornamento dell’interfaccia proprietaria di Motorola, la Hello UI. Si tratta di una personalizzazione di Android stock particolarmente amata dagli utenti perché grazie ad una serie di impostazioni mirate rende il dispositivo molto adattabile ai gusti di ognuno.

Un sistema operativo pulito e semplice arricchito dalle applicazioni Motorola, racchiuse direttamente nella homescreen nella cartella specifica, che permettono di attivare e disattivare pratiche gesture (es. scuoti lo smartphone per attivare la fotocamera o la torcia) o gestire il collegamento con un monitor per usare la modalità desktop Ready For, o con il computer per condividere file o informazioni.

Non è però questo il suo punto di forza, quanto invece il fatto che Motorola abbia annunciato che sul dispositivo arriveranno ben 5 major update, quindi sarà senz’altro aggiornato fino al 2029. Al momento l’unico a ricevere questo trattamento che speriamo possa essere riservato anche per i modelli superiori come Motorola Edge 50 Pro e Motorola Edge 50 Ultra. Dovremo nel tempo capire se il produttore riuscirà a tenere fede alla promessa e specialmente se il dispositivo riceverà costantemente aggiornamenti migliorativi, aspetto sul quale purtroppo Motorola ha peccato molto ultimamente.

Fotocamera

Se dovessimo parlarvi del medio gamma più completo dal punto di vista fotografico non potremmo assolutamente non menzionare Motorola Edge 5o Neo. In un mare di smartphone dal punta e scatta mediocre ecco che lui si inserisce con prestazioni di buon livello, tanto che troviamo una sensoristica completa..

Il sensore principale è un LYT 700C, stacked e di nuova generazione è ormai montato su molti dispositivi del produttore. Si tratta di un 50 megapixel al quale si affiancano un sensore con zoom ottico 3X e una ultra wide da 13 megapixel dotata di modalità macro. Gli scatti di questo smartphone sono decisamente di livello tanto negli scatti con buona illuminazione può tranquillamente competere con prodotti di fascia e prezzo più elevati.

Di notte la musica non cambia, grazie all’OIS anche con poca luminosità gli scatti sono luminosi e specialmente quasi privi di rumore digitale. Trovate gli scatti e come registra il video all’interno della video recensione ad inizio articolo.

Autonomia

A bordo del dispositivo troviamo una batteria da 4300 mAh che effettivamente per gli standard moderni non sono tantissimi ma più che sufficienti ad alimentare uno smartphone equilibrato come questo. La giornata di utilizzo la porterete senz’altro a termine senza particolari problemi o rinunce. Se doveste aver problemi vi segnaliamo la ricarica rapida da 68W e quella wireless da 15W, quest’ultima una caratteristica più che rara su questa fascia di prezzo.

In conclusione

E’ evidente che Motorola Edge 50 Neo va a colmare un vuoto lasciato dai competitor nella fascia dei 400€. Le rinunce questa volta non sono degne di nota si è velocemente guadagnato il titolo di best buy grazie ad un prezzo giorno dopo giorno sempre più competitivo, trovandosi intorno ai 300€.

Se Motorola confermerà gli aggiornamenti sul campo siamo convinti che Motorola Edge 50 Neo possa effettivamente essere una soluzione concreta a chi è alla ricerca di un medio gamma affidabile senza spendere una capitale.

Pro: Ricarica wireless, introvabile sui 300/400 euro;



Dimensioni più contenute rispetto alla media;



Supporto software per 5 anni;



Comparto fotografico completo;



Supporto eSIM. Contro: Bordi curvi del display che attira riflessi e a rischio tocchi involontari;



Prestazioni in media ma non di più.