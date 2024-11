Nonostante Motorola non abbia rilasciato un elenco completo dei dispositivi che riceveranno Android 15, è possibile desumerlo dalle pagine di supporto dei singoli smartphone. Ai 23 dispositivi Motorola per i quali il mese scorso avevamo anticipato il possibile rilascio della nuova versione di Android, nel frattempo, se ne sono aggiunti altri.

Gli smartphone Motorola che riceveranno certamente Android 15

Questo l’elenco, non definitivo (altri smartphone saranno aggiunti prossimamente), dei device Motorola che riceveranno Android 15.

Serie Motorola Razr

Serie Motorola Edge

Serie Motorola Moto G

Altri modelli

ThinkPhone by Motorola

ThinkPhone 25

Come si può notare a questo elenco mancano non pochi dispositivi, alcuni anche illustri. È il caso di Moto G64 e Moto G (2024). Entrambi sono stati infatti rilasciati quest’anno e avrebbero dovuto ricevere Android 15, ma così non è stato. Nelle prossime settimane dovrebbero esserci novità in tal senso così come per gli altri smartphone Motorola per i quali è previsto l’aggiornamento ad Android 15 ma che ancora non lo hanno ricevuto. Per alcuni device, come Edge 50 Fusion, è disponibile la versione beta del nuovo sistema operativo di Google e iscrivendosi al programma beta di Motorola è possibile ricevere in anticipo la versione software più recente, anche se non la più stabile.