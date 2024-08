Dopo aver conosciuto ufficialmente Moto G45, è arrivato il momento di tornare sul fratello maggiore Motorola Moto G55, smartphone in arrivo nelle prossime settimane. Quest’ultimo dovrebbe essere affiancato più in là da Motorola Moto G Power 5G (2025) e da Motorola Moto G Stylus (2025), e quest’oggi sono spuntate diverse interessanti anticipazioni. Andiamo insieme a scoprire cosa dicono gli ultimi rumor.

Motorola Moto G55 mostra design e specifiche in queste immagini

Iniziamo da Motorola Moto G55, che ieri abbiamo iniziato a conoscere con qualche dettaglio. Grazie ai render pubblicati in esclusiva da 91mobiles proprio in queste ore possiamo iniziare a scoprire quello che dovrebbe essere il design del nuovo smartphone Android di fascia media.

In particolare le immagini ritraggono la versione Green di Moto G55, anche se lo smartphone dovrebbe essere commercializzato pure nelle versioni Grey e Purple. In base a ciò che possiamo vedere, il dispositivo si distingue dal predecessore Moto G54 e propone un design in linea con quello di Moto G45, caratterizzato da un modulo fotografico sporgente ma senza “scalini” netti. Qui trova spazio una doppia fotocamera posteriore, affiancata dal flash LED.

Il frame laterale risulta piatto, con angoli piuttosto rotondi (in linea con Moto G45), e la scocca posteriore sembra offrire una finitura liscia. I bordi non sembrano particolarmente sottili, soprattutto nella parte inferiore, e in alto c’è spazio per il solito foro nello schermo per la fotocamera anteriore (da 16 MP con apertura f/2.4 secondo i rumor).

In base a quanto riportato, Motorola Moto G55 dovrebbe offrire fino a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 2.2, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, apertura f/1.8) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), vetro Corning Gorilla Glass 3 a protezione di un pannello LCD a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, certificazione IP54, audio Dolby Atmos e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 30 W. Ancora non ci sono indicazioni precise sul SoC, ma in base a quanto si vede in una delle immagini dovrebbe trattarsi di un chipset della linea MediaTek Dimensity.

Vista la quantità di anticipazioni, ci aspettiamo una presentazione ufficiale a breve.

Motorola Moto G Power 5G (2025) e Moto G Stylus (2025) si fanno vedere nelle prime immagini

La stessa fonte ci “parla” anche di Motorola Moto G Power 5G (2025), che però dovrebbe essere commercializzato più avanti, forse entro il primo trimestre del 2025. Lo smartphone (numero di modello XT2515-1) si sarebbe mostrato in una prima immagine, così come Motorola Moto G Stylus (2025) (in questo caso la fonte è MySmartPrice): entrambe ci consentono di apprezzarne le somiglianze (e le differenze) con i predecessori Moto G Power 5G (2024) e Moto G Stylus (2024), commercializzati a marzo e maggio.

La parte anteriore di Moto G Power 5G (2025) sembra quasi identica alla versione 2024, seppur con qualche passo avanti per quanto riguarda l’ottimizzazione degli spazi: il bordo inferiore sembra leggermente più sottile, e gli angoli appaiono un po’ più netti, ma pur sempre “curvi”; in alto c’è anche questa volta il foro per la fotocamera anteriore. Sul retro si fa subito notare il modulo fotografico integrato nella scocca con una leggera sporgenza senza scalini: qui possiamo trovare la tripla fotocamera, affiancata dal flash LED; ricordiamo che il predecessore si ferma a due sensori. La finitura potrebbe essere in pelle vegana, ma la risoluzione dell’immagine non ci permette di avere certezze.

Anche Moto G Stylus (2025) non dovrebbe subire stravolgimenti rispetto al predecessore: frontalmente possiamo notare bordi contenuti ma non troppo (simili a quelli del modello precedente) e un modulo fotografico in linea con il resto della gamma della casa alata. In questo caso sembra di vedere una finitura lucida, ma anche qui la risoluzione è quello che è e ci dobbiamo accontentare.

Per ulteriori dettagli, sia lato design sia lato specifiche tecniche, dovremo attendere: dovrebbe mancare ancora qualche mese al lancio di Motorola Moto G Power 5G (2025) e Motorola Moto G Stylus (2025), come del resto i nomi suggeriscono.

In copertina Motorola Moto G84