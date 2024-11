Continuano le offerte del Black Friday del Samsung Shop Online, che hanno debuttato alla fine del mese di ottobre con un largo anticipo. Dopo la seconda ondata di proposte di qualche giorno fa e i regali del Singles’ Day, da oggi sono disponibili alcuni ulteriori sconti sfruttando coupon o ribassi direttamente a carrello.

Il Black Friday del Samsung Shop Online accoglie nuove offerte

Il Black Friday del Samsung Shop Online prosegue: sappiamo che fino alle 9:00 del 19 novembre 2024 risulta disponibile una selezione di prodotti con uno sconto fino al 40%, con proposte spaziano per tutte le principali categorie di prodotti Samsung, compresi smartphone (con l’aiuto del coupon BF2024), cuffie wireless (come le Galaxy Buds3 a 169 euro), smartwatch (come Galaxy Watch7), notebook (come Galaxy Book4 Edge 14″, X Elite, 16 GB a 1299 euro), accessori (40% di sconto su cover e caricabatterie), smart TV e non solo.

Utilizzando il coupon SAMSUNGBF (valido fino alle 23:59 del 27 novembre 2024), da digitare all’interno del carrello, è possibile approfittare di sconti esclusivi tra il 5% e il 20% su una selezione di prodotti:

Da oggi fino alle 9:00 del 18 novembre 2024 è possibile acquistare Samsung Galaxy Z Flip6 a partire da 1019 euro o Samsung Galaxy S24 Ultra a partire da 1189 euro con il coupon appena citato (SAMSUNGBF) e i Flash Sale; come sempre, effettuando l’ordine dalla Samsung Shop App si ottiene un ulteriore ribasso del 5%. Inoltre, fino al 17 novembre 2024, utilizzando la Samsung Shop App è possibile approfittare del 10% di sconto a carrello sui seguenti prodotti:

Tutti gli smartphone della linea Galaxy Z, se acquistati nei colori esclusivi, possono contare su uno speciale sconto del 20% utilizzando il già citato coupon SAMSUNGBF, ma solo fino al 18 novembre 2024.

Fino al 20 novembre 2024, acquistando su Samsung Shop Online (e su Samsung Shop App) Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Galaxy Tab S9 (modelli SM-X716B, SM-X710N), Galaxy Tab S10 (modelli SM-X926B, SM-X920N, SM-X820N, SM-X826B) o Galaxy Book4 (modelli NP960XMB-KB1IT, NP960XMA-KB1IT, NP940XMA-KB1IT, NP960XGL-XG1IT, NP960XGL-XG3IT, NP960XGL-XG2IT, NP960QGK-KG1IT, NP960XGK-KG2IT, NP940XGK-KG1IT, NP750QGK-KG2IT, NP730QFG-KA1IT, NP750XGK-KG1IT, NP750XGK-KG2IT, NP750XGK-KG3IT) insieme a Galaxy Ring, è possibile ottenere un ulteriore sconto di 100 euro direttamente nel carrello.

A tutto questo va aggiunta la possibilità di sfruttare l’iniziativa Trade In per la permuta dell’usato e lo sconto “Più acquisti, più risparmi“, attivo fino al 2 dicembre 2024: acquistando 2 prodotti si riceve un ulteriore sconto del 15% direttamente nel carrello, mentre acquistandone 3 si arriva a uno sconto del 20%. Segnaliamo poi la possibilità di sfruttare la spedizione gratuita su tutto il catalogo e il finanziamento a tasso zero con prima rata a gennaio 2025.

Per scoprire tutte le attuali offerte attive sul Samsung Shop Online potete seguire il link qui in basso:

