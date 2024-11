Il Black Friday di Samsung è già iniziato da qualche giorno, con un Samsung Shop Online già ricco di offerte su smartphone, tablet, smartwatch, cuffie wireless e altri prodotti dell’ecosistema. Nelle ultime ore si sono aggiunte ulteriori proposte, mentre in occasione del Singles’ Day la casa sud-coreana prevede un regalo: Samsung Galaxy SmartTag2. Vediamo come ottenere il tracker.

Samsung Galaxy SmartTag2 in regalo sullo shop online, ma solo per poco

Dalle 9:00 di questa mattina fino alle 9:00 di domani, 12 novembre 2024, acquistando un Samsung Shop Online e Samsung Shop App uno dei prodotti in promozione, si può ricevere in regalo un Galaxy SmartTag2 (codice prodotto EI-T5600BWEGEU). Per averlo è necessario fornire tutti i dati richiesti dal sito, ma le tempistiche sono “immediate”: solitamente gli omaggi di Samsung prevedono una registrazione sul sito Samsung Members e qualche settimana di attesa, ma stavolta il regalo viene aggiunto direttamente al carrello.

Galaxy SmartTag2 (qui la nostra recensione) è stato lanciato lo scorso anno ed è un piccolo localizzatore Bluetooth che aiuta gli utenti a ritrovare oggetti smarriti. Oltre alla localizzazione di prossimità, che consente di ritrovare l’oggetto a cui è agganciato attraverso il Bluetooth dello smartphone, il tracker può sfruttare la fitta rete di smartphone Samsung Galaxy in circolazione per il mondo: quando un dispositivo del marchio passa vicino a SmartTag2, può localizzare quest’ultimo attraverso il proprio GPS e inviarne la posizione al proprietario in modo completamente anonimo e silente.

Quali sono i modelli in promozione che consentono di avere l’omaggio? Si tratta di:

Vale la pena specificare che sono esclusi dalla promozione gli acquisti effettuati nell’ambito dei programmi Samsung Partners Reward e Samsung Students, e gli acquisti effettuati con partita IVA. Per scoprire tutte le offerte attualmente attive sul Samsung Shop Online potete seguire il link qui sotto.

