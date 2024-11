Il Black Friday si sta avvicinando, e dopo le prime proposte segnalate alla fine di ottobre proseguono le offerte del Samsung Shop Online. A partire da oggi, 8 novembre 2024, sul sito sono disponibili nuovi sconti fino al 40% su una selezione di prodotti delle serie Samsung Galaxy, oltre a coupon e ad extra sconti proposti direttamente nel carrello. Andiamo a scoprire tutto.

Le offerte Samsung del Black Friday proseguono

Proseguono le offerte del Black Friday del Samsung Shop Online: dalle 9:00 di questa mattina fino alle 9:00 del 19 novembre 2024 è disponibile una selezione di prodotti con uno sconto fino al 40%. Le proposte spaziano per tutte le principali categorie di prodotti Samsung, compresi smartphone (con l’aiuto del coupon BF2024), cuffie wireless (come le Galaxy Buds3 a 169 euro), smartwatch (come Galaxy Watch7), notebook (come Galaxy Book4 Edge 14″, X Elite, 16 GB a 1299 euro), accessori (40% di sconto su cover e caricabatterie), smart TV e non solo.

Utilizzando il coupon SAMSUNGBF (valido fino alle 23:59 del 27 novembre 2024), da digitare all’interno del carrello, è possibile approfittare di sconti esclusivi tra il 5% e il 20% su una selezione di prodotti. Più precisamente:

Solamente durante il weekend, tra l’8 e il 10 novembre 2024, acquistando tramite Samsung Shop App si può beneficiare di un ulteriore sconto del 10% direttamente nel carrello sulla seguente selezione di prodotti.

Samsung Galaxy Z Fold6 Crafted Black o White (versioni da 256, 512 GB o 1 TB) – acquista qui

Samsung Galaxy Z Flip6 Crafted Black, Peach o White (versioni da 256 GB o 512 GB) – acquista qui

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi (256, 512 GB o 1 TB) o 5G (256 GB o 1 TB) – acquista qui

Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi (256 o 512 GB) o 5G (256 GB) – acquista qui

Samsung Galaxy Watch Ultra LTE Titanium Gray, Titanium White o Titanium Silver – acquista qui

L’extra sconto rimane comunque valido su tanti altri prodotti, ma scende al 5% come è “sempre” stato. In più, fino al 20 novembre 2024, acquistando su Samsung Shop Online (e su Samsung Shop App) Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Galaxy Tab S9 (modelli SM-X716B, SM-X710N), Galaxy Tab S10 (modelli SM-X926B, SM-X920N, SM-X820N, SM-X826B) o Galaxy Book4 (modelli NP960XMB-KB1IT, NP960XMA-KB1IT, NP940XMA-KB1IT, NP960XGL-XG1IT, NP960XGL-XG3IT, NP960XGL-XG2IT, NP960QGK-KG1IT, NP960XGK-KG2IT, NP940XGK-KG1IT, NP750QGK-KG2IT, NP730QFG-KA1IT, NP750XGK-KG1IT, NP750XGK-KG2IT, NP750XGK-KG3IT) insieme a Galaxy Ring, è possibile ottenere un ulteriore sconto di 100 euro direttamente nel carrello.

A tutto questo va aggiunta la possibilità di sfruttare l’iniziativa Trade In per la permuta dell’usato e lo sconto “Più acquisti, più risparmi“, attivo fino al 2 dicembre 2024: acquistando 2 prodotti si riceve un ulteriore sconto del 15% direttamente nel carrello, mentre acquistandone 3 si arriva a uno sconto del 20%. Segnaliamo poi la possibilità di sfruttare la spedizione gratuita su tutto il catalogo e il finanziamento a tasso zero con prima rata a gennaio 2025.

Per scoprire tutte le attuali offerte attive sul Samsung Shop Online potete seguire il link qui in basso.

BLACK FRIDAY 💰 Tutte le offerte del Black Friday del Samsung Shop Online

Per non perdervi le migliori offerte del Black Friday avete a disposizione i nostri canali Telegram (anche Sconti.Casa) e WhatsApp per le offerte più “rapide”, oltre alle pagine dedicate alle varie tipologie di prodotti; queste ultime saranno costantemente aggiornate in tempo reale con i migliori sconti del momento suddivisi per categoria.

