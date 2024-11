Il pacchetto Galaxy AI offre agli utenti di selezionati dispositivi di Samsung delle interessanti funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come ad esempio la possibilità di riassumere le pagine Web, le note vocali e le registrazioni.

Ebbene, tra le novità che One UI 7.0, ossia l’interfaccia personalizzata dell’azienda basata su Android 15, potrebbe portare con sé vi sarebbe anche la possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale pure per avere i riassunti delle notifiche.

Il pacchetto Galaxy AI dovrebbe avere una nuova comoda funzione

Ricordiamo che i riepiloghi delle notifiche sono una delle funzionalità disponibili sin dalla prima versione di Apple Intelligence, che è in grado di mostrare agli utenti riassunti di e-mail, messaggi di testo e altro nelle notifiche quando il contenuto effettivo della notifica è troppo lungo.

Si tratta di una delle funzionalità maggiormente pubblicizzate da Apple e non c’è da stupirsi, pertanto, se anche Samsung abbia in programma di offrire agli utenti una soluzione simile.

Stando a quanto è stato riportato nelle scorse ore su X dal popolare leaker Chun Bai, con One UI 7.0 dovrebbe essere introdotta la funzionalità chiamata AI Notification, che altro non sarebbe che la risposta di Samsung ai riassunti delle notifiche di Apple Intelligence.

Purtroppo il leaker non ha fornito dettagli su questa nuova funzione del pacchetto Galaxy AI e non è chiaro se sia in fase di test con Samsung Galaxy S25 o con altri smartphone precedenti del colosso coreano (ovviamente quelli che possono supportare le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale).

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere l’inizio della fase di beta pubblica di One UI 7.0, che ci permetterà di scoprire anche le altre novità studiate dal team di sviluppatori di Samsung.