Come promesso torniamo di nuovo sulla One UI 7 perché in queste ore possiamo dare un’occhiata a un ulteriore video che ci mostra altri dettagli e si concentra sulle animazioni dell’aggiornamento di Samsung. In più, dopo aver scoperto una possibile data per l’avvio del programma beta, oggi possiamo iniziare a stilare una lista dei modelli che dovrebbero essere protagonisti dei test, insieme ai Paesi che solitamente vengono coinvolti.

Quali modelli Samsung Galaxy e quali Paesi vedranno la beta della One UI 7

Partiamo proprio da questi ultimi punti, prima di andare a dare un’occhiata al nuovo video. La lista dei modelli che saranno aggiornati ad Android 15 con One UI 7 sarà probabilmente molto lunga, anche se Samsung non si è ancora espressa a livello ufficiale. Questo però non significa che tutti questi smartphone e tablet avranno un proprio programma beta: basandosi sui precedenti e sul comportamento dell’azienda, possiamo stilare una lista dei dispositivi che nei prossimi mesi dovrebbero essere coinvolti nei test.

Naturalmente le beta della One UI 7 si concentreranno soprattutto sulla fascia alta, ma quasi certamente non mancheranno i principali esponenti della fascia media di Samsung. Più incerta la questione sui tablet, ma potrebbero essere coinvolti almeno i modelli più recenti. Ecco la lista:

A meno di cambiamenti dell’ultim’ora, anche quest’anno dubitiamo che l’Italia sarà tra i Paesi coinvolti nel programma beta della nuova One UI. Per il momento Samsung non ha rilasciato dettagli in tal senso, ma basandoci su quanto avvenuto gli scorsi anni possiamo dire che nella lista potremo quasi certamente trovare Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Polonia, Corea del Sud, Cina e India. Purtroppo il produttore ha mantenuto lo stesso elenco di Paesi da quando ha iniziato con questo tipo di test, ma vista l’entità di questo aggiornamento la speranza è l’ultima a morire.

Solitamente il programma non viene lanciato nello stesso momento in tutti i Paesi: è probabile che anche questa volta la prima fase possa riguardare Germania, Corea e Stati Uniti, e che in seguito si aggiungano gli altri Paesi a distanza di qualche settimana o giorno.

Le nuove e migliorate animazioni della One UI 7 in questo video

Dopo aver dato un’occhiata più da vicino a una versione più recente della One UI 7 e aver scoperto nuovi dettagli riguardanti schermata di blocco, notifiche, multitasking e non solo, quest’oggi abbiamo un ulteriore video che ci consente di apprezzare le rinnovate animazioni. Nel filmato condiviso su X da Ice universe (e ripubblicato da @TechKhaled_ dopo la cancellazione) possiamo vedere i passi avanti fatti rispetto all’attuale versione della One UI.

New One UI 7 Animations both Widget and App Animations are Non Linear and Parallel 😍😍 Credits: @UniverseIce pic.twitter.com/rMNhstZEKA — Khaled 🍉 (@TechKhaled_) October 30, 2024

Nei 30 secondi scarsi possiamo vedere animazioni fluide, senza impuntamenti nei passaggi molto rapidi tra le varie app e il widget: con la One UI 7 il sistema sembra reagire in modo praticamente istantaneo ai tocchi e ai gesti, e pare proprio che il tutto sia di buon auspicio per chi si attendeva consistenti passi avanti in tal senso. Per scoprire tutto ancora più da vicino dovremo aspettare almeno l’uscita del programma beta pubblico, con il quale potremo toccare con mano l’aggiornamento ad Android 15 di Samsung.

Vi piace quello che avete visto finora? Fateci sapere la vostra.