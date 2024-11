Il rilascio della versione finale di Android 15 ha senza dubbio reso gli utenti ancora più impazienti di sapere quando l’aggiornamento verrà rilasciato per i rispettivi device, mettendo più pressione sui team di sviluppatori dei tanti produttori di smartphone e tablet che lavorano all’update.

Ebbene, tra questi in prima fila vi è Samsung, che da tempo lavora all’interfaccia One UI 7, ossia quella che porterà sui dispositivi Samsung Galaxy Android 15 e nelle scorse ore sono emersi ulteriori dettagli su quelli che dovrebbero essere i programmi del colosso coreano.

One UI 7 beta sta arrivando e ora c’è anche una data

In particolare, ad essersi occupato di One UI 7 in queste ore è stato il popolare leaker Ice Universe, che su X ha confermato che il via al programma beta pubblico della nuova interfaccia del colosso coreano è oramai imminente.

A dire del leaker, infatti, i primi utenti potrebbero iniziare a provare One UI 7 e Android 15 già la prossima settimana: Ice Universe individua nel 17 novembre 2024 il giorno superato il quale il programma potrebbe essere avviato in qualunque momento.

Tra i Paesi nei quali il programma beta sarà avviato con precedenza figurano, sempre secondo il leaker, la Corea del Sud e gli Stati Uniti.

E per alzare il livello di curiosità, Ice Universe ha anche pubblicato la seguente immagine, che ci offre una piccola anteprima di una delle varie modifiche grafiche che il colosso coreano ha in programma di implementare con One UI 7:

Tra gli smartphone che dovrebbero essere inclusi con priorità nel programma beta di One UI 7 vi sono ovviamente quelli delle serie Samsung Galaxy S24 e Samsung Galaxy S23, per i cui utenti è oramai iniziato il conto alla rovescia.

Per la versione finale della nuova interfaccia utente, invece, ci sarà da avere pazienza sino alla fine del 2024.