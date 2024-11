Google sta sviluppando una nuova funzionalità che riguarda sia Google Chrome che l’App Google. Si tratta di una scheda che consente agli utenti di accedere facilmente alla cronologia delle ricerche da entrambe le app.

Un’inedita scheda “Attività” ora appare nella parte inferiore dell’App Google e consente agli utenti di accedere facilmente alla cronologia delle ricerche anche da Chrome.

La nuova scheda “Attività” fungerà anche da hub per la gestione degli elementi salvati, sostituendo la scheda “Salvati” esistente. Ecco un’anteprima della funzionalità.

Google testa una nuova scheda per la cronologia delle ricerche e gli elementi salvati

Piuttosto che una semplice interfaccia basata sulla visualizzazione Web, la nuova scheda “Attività” offre un’esperienza completamente nativa per interagire con la cronologia di navigazione e ricerca, in quanto gli utenti potranno visualizzare, gestire e anche eseguire azioni come salvare, condividere o eliminare elementi specifici della cronologia direttamente all’interno dell’app.

Assemble Debug segnala che la funzionalità è in fase di sviluppo da quasi due mesi e al momento sembra essere disponibile solo per alcuni utenti, in particolare se possiedono uno smartphone Google Pixel 7 Pro con Android 15.

Tuttavia è possibile che Google stia facendo gli ultimi test prima di distribuire la funzionalità su larga scala, quindi potrebbe rilasciarla per tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane.

A breve l’app Google potrebbe inoltre aggiornare i risultati di ricerca in tempo reale mentre si parla.