La ricerca vocale ha rappresentato nel tempo una piccola rivoluzione. Da un lato, ha reso più rapide attività che prima richiedevano l’utilizzo delle mani, dall’altro, ha aperto la strada a nuove possibilità prima inimmaginabili. Per questo motivo praticamente qualsiasi realtà digitale (recentemente anche la ricerca tramite Google Lens) ha integrato l’utilizzo della voce per migliorare non solo la ricerca ma anche l’interazione con le app. Per quanto rivoluzionaria questa modalità di ricerca e interazione presenta ancora qualche limite risultando non sempre fluida e comoda. Ed è il motivo per cui Google starebbe valutando di introdurre la modalità conversazionale anche nell’app Google.

Come potrebbe cambiare la ricerca di Google con la modalità conversazionale

The demo of new conversational search in Google app. It continuosly listens to your voice where you can ask followup questions while performing a search.#Android #Google pic.twitter.com/DgXnMx5DU4 — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) November 4, 2024

Come si può vedere da questo video la nuova modalità di ricerca conversazione consentirà di aggiornare costantemente la ricerca chiedendo precisazioni e maggiori informazioni senza dover ogni volta ripartire da capo con una nuova sessione.

Di per sé la modalità conversazionale non è una vera e propria novità. Gemini Live è una delle migliori espressioni di una ricerca molto più fluida, ma anche Google Home con Continued Conversation permette agli utenti di interagire con i dispositivi smart in maniera scorrevole e senza interruzioni.

La novità è l’applicazione della modalità conversazionale nell’app Google consentendo una ricerca ancora più fluida per un’esperienza più efficace. In questo modo, infatti, le interazioni vocali continue consentono di avere query di ricerca migliori e quindi più soddisfacenti. Senza sottovalutare, inoltre, l’impatto che la modalità conversazionale potrebbe avere sull’intero ecosistema di Google. L’app Google è infatti il principale (e spesso il più usato) punto di accesso al mondo Google. Da qui si possono raggiungere, solo per fare alcuni esempi, i video (YouTube), i punti d’interesse locali (Google Maps) o gli articoli da acquistare (Google Shopping) e il dialogo con un interlocutore vocale e non testuale può ampliare le possibilità indirizzando la ricerca verso risposte sempre più pertinenti e utili.

Al momento non ci sono indicazioni sull’aggiornamento dell’app di Google, ma è decisamente interessante sapere che Big G sta lavorando su una novità di questo tipo.