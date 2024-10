Il mondo della tecnologia corre sempre più veloce e, pertanto, non c’è da stupirsi se le attenzioni di appassionati e addetti ai lavori siano già rivolte verso Android 16, la versione del sistema operativo mobile che Google lancerà il prossimo anno.

Ebbene, tra le novità di Android 16 pare vi sarà anche una funzionalità che va a migliorare la Modalità Non disturbare, la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per consentire agli utenti di concentrarsi su determinate attività e non venire interrotti da notifiche, messaggi, chiamate e altro.

Una piccola anteprima di una delle novità di Android 16

Priority Modes, questo il nome che dovrebbe avere la nuova funzionalità, dovrebbe essere una sorta di Modalità Non disturbare potenziata e i primi riferimenti ad essa sono stati trovati in Android 15 QPR1 Beta.

Nella prima versione beta la funzione Priority Modes aveva un’interfaccia utente simile al menu della Modalità Non disturbare, seppur con qualche opzione aggiuntiva e un riquadro nelle Impostazioni rapide non funzionante. Con la seconda versione beta è cambiata l’interfaccia utente e il riquadro nelle Impostazioni rapide è stato attivato, consentendo agli utenti attraverso una finestra di scegliere quali modalità prioritarie abilitare.

Ed ancora, con Android 15 QPR1 Beta 2 cambia l’interfaccia utente per personalizzare il trigger di attivazione e le impostazioni di notifica mentre l’icona della modalità si illumina quando è attivata.

Infine, il team di sviluppatori di Google ha anche aggiunto tante nuove icone tra cui scegliere quando si crea una modalità prioritaria personalizzata (sono al momento ben 40).

In sostanza, i lavori per la funzione Priority Modes sono ancora in corso e nei prossimi mesi dovrebbero proseguire le modifiche e le ottimizzazioni, in vista di una sua probabile implementazione con Android 16 nel 2025. Staremo a vedere.