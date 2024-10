Emerge un’altra delle funzionalità che potrebbero debuttare su Android il prossimo anno, con Android 16 “Baklava“, e che verosimilmente si affiancherà a svariati miglioramenti sul fronte della sicurezza, alla procedura di verifica dei dispositivi da dare in permuta, al multitasking e alla modalità “Non disturbare”.

Sembra infatti che Google stia lavorando a un’app terminale che consentirà di eseguire app Linux sul il sistema operativo del robottino verde attraverso una macchina virtuale. In realtà, quest’app è già disponibile sui Chromebook, motivo per cui l’eventuale implementazione avvicinerebbe Android a Chrome OS e potrebbe fare felici gli sviluppatori, aumentando la versatilità del sistema operativo.

Android permetterà di eseguire le app Linux

Come anticipato in apertura, sembra che Google stia lavorando per implementare su Android in modo ufficiale la possibilità di eseguire le app Linux, qualcosa di già possibile per vie traverse con tutte le limitazioni del caso.

Dall’analisi di svariate patch distribuite per la AOSP, emerge infatti che il team di sviluppo stia preparando (da un paio di settimane), per il sistema operativo del robottino verde, una nuova app Terminal, parte dell’Android Virtualization Framework (AVF), contenente un WebView, componente fondamentale del sistema operativo che permette alle app di visualizzare contenuti Web all’interno dell’interfaccia dell’app stessa, senza la necessità di aprire un browser esterno.

Questo browser integrato andrà a collegarsi a una macchina virtuale Linux tramite un indirizzo IP locale e consentirà di eseguire comandi Linux dallo smartphone o dal tablet. Una prima versione di Terminal prevedeva che l’app dovesse essere abilitata tramite un comando shell e configurata dallo sviluppatore; negli ultimi giorni, invece, il team di sviluppo ha iniziato a lavorare per implementarla in Android, trasformandola in un’app completa, attivabile tramite le opzioni sviluppatore, che consente di eseguire una distribuzione Linux tramite macchina virtuale (VM). Di seguito potete vedere come si presenta attualmente l’app Terminal.

Si tratta di una funzionalità pensata per gli sviluppatori

Come avrete potuto intuire da quanto scritto finora, questa è una funzionalità pensata per gli sviluppatori (ragione per cui non entriamo ulteriormente nel dettaglio circa il suo funzionamento).

In passato, Google ha aggiunto il supporto Linux a Chrome OS in modo che gli sviluppatori potessero eseguire le app Linux sui loro Chromebook a scopo di sviluppo: ad esempio, tale supporto consente agli sviluppatori di eseguire la versione Linux di Android Studio (la suite consigliata da Big G per lo sviluppo delle app Android sui Chromebook).

A differenza della maggioranza dei Chromebook, dotati di CPU basati su architettura x86, la quasi totalità dei dispositivi Android hanno CPU basate su architettura ARM: di conseguenza, molte app Linux, compatibili al 100% con i Chromebook x86, potrebbero non funzionare sulla maggior parte dei dispositivi Android.

A ogni modo, questa implementazione del supporto per le app Linux farà fare ad Android uno step ulteriore verso la classe desktop dei sistemi operativi, rendendolo molto più versatile.

Quando verrà implementata questa funzionalità su Android?

A differenza delle versioni di Chrome per Android con supporto alle estensioni trapelate la scorsa settimana, probabilmente pensate per l’esecuzione sui Chromebook), sembra che in questo caso i test siano finalizzati all’implementazione su Android: da alcune delle “patch” sopra-citate, emerge che Big G stia testando la funzionalità su tangopro e komodo (i nomi in codice, rispettivamente, di Google Pixel Tablet e Pixel 9 Pro XL).

Alla pari di tutte le funzionalità work in progress, nemmeno in questo caso è chiaro quando verrà implementata la possibilità di eseguire app Linux sui dispositivi Android. Per avere certezze, dovremo attendere qualche informazione ufficiale diffusa da Google ma ci sono buone probabilità che possa essere Android 16 la versione del sistema operativo pensata per portare al debutto questa funzionalità per sviluppatori.