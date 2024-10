Se la maggior parte degli utenti attende ancora il rilascio di Android 15, le attenzioni di appassionati e addetti ai lavori già da qualche settimana sono oramai rivolte verso la prossima release del sistema operativo mobile di Google, ossia Android 16.

Nei giorni scorsi è emerso che tra le novità che gli sviluppatori stanno studiando vi sono delle speciali modalità che dovrebbero migliorare il funzionamento della Modalità Non disturbare e in queste ore sono stati svelati ulteriori dettagli al riguardo.

Come potrebbe migliorare la Modalità Non disturbare con Android 16

Conosciuta fino a questo momento con il nome Priority Modes, la nuova funzionalità di Android 16 potrebbe essere lanciata come Modes e nelle scorse ore è stato confermato che può essere considerata come una sorta di versione potenziatà della Modalità Non disturbare, rimuovendo alcune delle sue attuali limitazioni.

In sostanza, con Android 16 gli utenti avranno la possibilità di creare molte modalità diverse, ciascuna con il proprio nome, un’icona, un trigger di attivazione, apposite impostazioni per il display e la notifica.

Gli utenti potranno attivare manualmente le modalità sia dal menu delle Impostazioni che da un nuovo riquadro nelle Impostazioni rapide a cui il team di Google sta già lavorando.

Con Android 15 QPR1 Beta 3 gli sviluppatori del colosso di Mountain View hanno introdotto la visualizzazione nella barra di stato, nella schermata di blocco e nell’always-on display di un’icona che rappresenta proprio la modalità attiva, così da consentire agli utenti di rendersi conto più facilmente di quali impostazioni sono in quel momento abilitate.

Altre novità introdotte con Android 15 QPR1 Beta 3 sono la visualizzazione nelle Impostazioni rapide delle Modalità in un elenco a colonna singola (invece di un elenco a due colonne) e dell’icona della prima modalità abilitata.

Probabilmente nelle prossime settimane il team di Google introdurrà altre novità per le Modalità, funzionalità che è ancora in fase di sviluppo.