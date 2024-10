L’aggiornamento Android 16 continua a far parlare di sé non soltanto per novità tecniche interessanti come le Modalità e altre per cui il team di Google pare aver preso spunto da Apple, ma anche per la questione molto meno tecnica e decisamente più sentimentale del dessert associato al nome in codice: la strada sembra ormai tracciata e appare ormai certo che avremo Android 16 “Baklava”.

Android 16 “Baklava”: nuova dolcissima conferma

Intendiamoci, non si tratta di un dettaglio inedito, anzi sono già diversi mesi che l’indiscrezione viene riportata da più fonti, al punto tale che rimangono ormai pochi dubbi su ciò che prossimamente diventerà ufficiale.

Questa nuova conferma proviene da un leaker generalmente molto attendibile per quanto riguarda le vicende del mondo Android: Mishaal Rahman ha preso la parola su X (ex Twitter) per condividere la seguente immagine, che mostra proprio “Baklava” quale ultima voce di una lista dei nomi in codice ufficiali delle versioni di Android.

Tanto per rinfrescarci la memoria, le più recenti sono state:

Android 11: Red Velvet Cake

Android 12: Snow Cone

Android 13: Tiramisù

Android 14: Upside Down Cake

Android 15: Vanilla Ice Cream.



Per una lista più completa e dettagliata, vi rimandiamo al nostro riepilogo di tutti i dolcetti di Android.

Ebbene, Rahman ha pensato bene di festeggiare questa nuova conferma concedendosi una porzione di baklava in compagnia di una simpatico peluche di Android.

La tradizione dei dessert si aggiorna con Android

Come avevamo già avuto modo di notare in precedenza, la scelta di associare Android 16 ai Baklava anziché ad un dessert con la “W” interrompe una tradizione che risale alle origini del sistema operativo Android, tuttavia si tratta essenzialmente un riallineamento che tiene conto del nuovo processo di sviluppo del robottino.

Il riferimento è al “Trunk Stable Project” e più precisamente alla QPR2 di Android 14: non più un nome della build con l’iniziale uguale a quella del nome in codice (Upside Down Cake), bensì AP1A.240305.019.A1, pur senza un ulteriore dessert abbinato.

Insomma, l’aggiornamento Android 16 sembra essere destinato a portare una ventata di novità nel copione ormai consueto di Google: non solo la tradizione dei dessert per i nomi in codice, ma anche la probabile anticipazione del lancio di un intero trimestre.