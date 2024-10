Dopo una lunga attesa, nei giorni scorsi Google ha finalmente avviato il rilascio in forma stabile di Android 15 per tutti i dispositivi Pixel compatibili, l’ultima versione del sistema operativo mobile che muove i nostri smartphone ha già fatto parlare di sé a causa di alcuni problemi di gioventù, oltre che per la mancanza di alcune funzionalità annunciate e l’arrivo di ulteriori novità.

Oggi però parliamo della prossima versione del sistema operativo sviluppato dal colosso di Mountain View, Android 16 è già stato protagonista di alcune indiscrezioni negli ultimi tempi, abbiamo visto per esempio come potrebbe rivoluzionare il pannello delle notifiche e delle impostazioni, come potrebbe cambiare una tradizione lunga 15 anni per quel che concerne il nome, o ancora come la prossima versione del sistema operativo possa arrivare molto prima del previsto.

Quest’oggi, grazie a quanto individuato da Mishaal Rahman nell’ultima versione di Android 15 QPR1 Beta 3, rilasciata giusto qualche ora fa, scopriamo quella che potrebbe essere una futura novità in arrivo con la prossima versione di Android per il pannello delle Impostazioni rapide.

Android 16 potrebbe organizzare in categorie i riquadri nelle Impostazioni rapide

Allo stato attuale, quando vogliamo modificare il pannello delle Impostazioni rapide introducendo un nuovo quick tile, siamo costretti a scorrere su e giù un lungo elenco posto su due colonne alla ricerca del riquadro di nostro interesse; tuttavia sembra che Google stia lavorando ad alcune modifiche in tal senso, come dimostrato da alcune stringhe di codice individuate nell’ultima versione di Android 15 QPR1 Beta 3 che vi riportiamo qui sotto:

<string name=”qs_edit_mode_category_accessibility”>Accessibility</string>

<string name=”qs_edit_mode_category_connectivity”>Connectivity</string>

<string name=”qs_edit_mode_category_display”>Display</string>

<string name=”qs_edit_mode_category_privacy”>Privacy</string>

<string name=”qs_edit_mode_category_providedByApps”>Provided by apps</string>

<string name=”qs_edit_mode_category_unknown”>Unknown</string>

<string name=”qs_edit_mode_category_utilities”>Utilities</string>

Come potete notare, il pannello delle Impostazioni rapide potrebbe subire una riorganizzazione, suddividendo i riquadri disponibili in 7 distinte categorie: Accessibilità, Connettività, Display, Privacy, Fornito da app, Sconosciuto e Utilità.

Nell’immagine qui sotto possiamo vedere come i quick tile Risparmio dati e Hotspot siano raggruppati nella categoria Connettività, mentre riquadri come Correzione colore, Inversione colore, Apparecchi acustici e Modalità con una mano siano stati inseriti nella categoria Accessibilità. Nell’immagine mancano all’appello le categorie Utilità e Sconosciuto, la prima non è presente perché i relativi riquadri come Controlli dispositivo e Scanner codice QR sono già presenti nel pannello delle Impostazioni rapide e quindi il sistema non le mostra nel menù di modifica; per quel che concerne la categoria Sconosciuto invece, al momento non è chiaro quali quick tile potrebbero essere inseriti qui, visto che la maggior parte dei riquadri è fornito dal sistema o da app di terze parti e quindi non dovrebbe essercene nessuno non categorizzato.

Per il momento non è chiaro quando questo cambiamento possa vedere la luce, così come non siamo sicuri che venga realmente implementato nella prossima versione di Android, anche se è poco probabile che un rinnovamento di questo tipo venga reso disponibile con un aggiornamento minore di Android 15; ad ogni modo, una volta disponibile, permetterà agli utenti di gestire i quick tile delle Impostazioni rapide in maniera decisamente più semplice e ordinata.