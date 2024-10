“Uno è poco e due sono troppi” recita un antico proverbio italiano. È un po’ quello che accade con i nostri smartphone per i quali anche soli due passaggi per eseguire un’operazione possono essere considerati troppi. In Android per attivare o disattivare la connessione Wi-Fi o quella Bluetooth sono necessari proprio due tocchi ma da Android 16 si potrebbe arrivare a uno solo.

Un interessante ritorno al passato che potrebbe accontentare tutti

Per attivare o disattivare alcune funzionalità Android si avvale del pannello Impostazioni rapide. È quel menu cui si accede scorrendo verso il basso dalla parte superiore dello schermo e che contiene una serie di impostazioni (Internet, Bluetooth, Geolocalizzazione, Torcia, Modalità aereo, Hotspot, NFC, eccetera) che è possibile personalizzare per averle comodamente sempre accessibili durante l’utilizzo dello smartphone.

Per utilizzare alcune di queste funzioni è già sufficiente un solo tocco (come per accendere e spegnere la torcia o la geolocalizzazione), mentre per altre no. Tra queste c’è l’attivazione delle connessioni Wi-Fi (e internet in generale) e quelle Bluetooth che richiedono due tocchi. Non è sempre stato così; versioni precedenti di Android permettevano di farlo con un solo passaggio e a quanto sembra Android 16 potrebbe andare avanti semplicemente tornando al passato.

Il pannello Impostazioni rapide è stato riprogettato con Android 12 nel 2021 che sebbene abbia portato diversi miglioramenti ha anche rallentato l’attivazione e la disattivazione delle connessioni internet e del Bluetooth. Questo perché i toggle relativi ai dati mobili e al Wi-Fi sono stati spostati all’interno di un riquadro “Internet” rendendo quindi necessari due tocchi per poterli attivare o disattivare. Il toggle Bluetooth è stato invece modificato con Android 14 QPR2 che ha previsto un riquadro che si apre quando selezionato per poi consentire l’accesso all’attivazione e disattivazione del Bluetooth.

Prima di introdurre queste modifiche Google ha condotto degli studi sugli utenti dei propri device rilevando che in molti sentivano la necessità di una soluzione di questo tipo che rendesse più intuitivo e diretto il passaggio dall’utilizzo della connessione Wi-Fi a quella mobile del proprio operatore telefonico. Inoltre queste modifiche avevano come obiettivo quello di ridurre gli errori di disattivazione accidentale della connettività Wi-Fi.

Eppure a distanza di qualche anno le cose sembrano essere cambiate con Google che nel revisionare i pannelli delle notifiche e delle Impostazioni rapide in Android 16 starebbe ripristinando l’attivazione e la disattivazione a un tocco per le connessioni Internet e Bluetooth. Analizzando nel dettaglio la possibile nuova versione del sistema operativo di Google si può notare come lo sfondo dei riquadri Internet e Bluetooth non era omogeneo come gli altri ma prevedono una piccola porzione diversa intorno all’icona. Questo fa pensare che, toccando l’icona si attiverebbe o disattiverebbe quella connessione, mentre premendo sul resto del riquadro si aprirebbe il tradizionale pannello. Effettivamente le prime prove confermano questa novità come si può notare in questo video:

Il risultato potrebbe essere un buon compromesso tra chi preferisce il sistema a un tocco e chi quello a due tocchi.