Torniamo a parlare della One UI 7.0 perché in queste ore sono spuntate nuove anticipazioni: l’aggiornamento di Samsung ad Android 15 è particolarmente atteso, vista la quantità di cambiamenti e miglioramenti in arrivo, e grazie a un nuovo video (stessa fonte della scorsa volta) possiamo scoprire più da vicino nuovi dettagli riguardanti la schermata di blocco, le notifiche, il multitasking e non solo. In più, potremmo avere una possibile data per il lancio della One UI 7 Beta.

La One UI 7 in un nuovo video tra schermata di blocco, quick settings e non solo

Cresce sempre di più l’attesa per la One UI 7 basata su Android 15, che secondo le anticipazioni potrebbe essere l’aggiornamento più consistente di sempre per il produttore sud-coreano. Dopo aver dato un’occhiata a una versione più recente della One UI 7 di quella vista in precedenza, la stessa fonte ci permette di scoprire ulteriori dettagli: all’interno di un nuovo video che vede protagonista Samsung Galaxy S24 Ultra possiamo iniziare a scoprire più da vicino la schermata di blocco, il pannello dei quick settings e delle notifiche e il task changer.

All’interno della schermata di blocco possiamo subito notare i collegamenti rapidi in basso e le informazioni di contatto con “pillole” e forme più arrotondate rispetto a ora. In più sembra che avremo più opzioni per la personalizzazione della schermata, con un accesso rapido alla galleria, ai widget e a nuovi stili per l’orologio. A tal proposito, nel video possiamo apprezzare gli ulteriori passi avanti fatti per quanto concerne la personalizzazione della schermata iniziale, con ancora più widget e un aspetto rinnovato.

Previous Next Fullscreen

Grazie a precedenti indiscrezioni, sappiamo che con la One UI 7 ci saranno cambiamenti nei quick settings e nel pannello delle notifiche. Con la nuova release il sistema permetterà di scegliere (niente obblighi) se separare quick settings e notifiche o se mantenerli unificati; in più, avremo la possibilità di personalizzare completamente la disposizione degli elementi all’interno del pannello rapido.

Il video ci mostra anche la schermata del multitasking, con un’esperienza apparentemente più fluida e curata. In alto a sinistra resta al suo posto la dicitura che ci permette di visualizzare le app aperte in background ed eventualmente di chiuderle, ma con la One UI 7 è stata integrata all’interno di una pillola per un aspetto più coerente.

La fonte promette di pubblicare ulteriori video che ci consentiranno di scoprire più da vicino la One UI 7.0 basata su Android 15. Ricordiamo che la versione mostrata in questi filmati potrebbe differire ulteriormente da quella che vedremo a bordo dei nostri smartphone, visto lo stato di sviluppo.

Ecco quando Samsung potrebbe lanciare la One UI 7 Beta

Come abbiamo visto, qualche settimana fa Samsung ha fatto alcune dichiarazioni riguardanti la One UI 7 durante la Samsung Developer Conference tenutasi negli Stati Uniti. La casa sud-coreana non ha però mostrato nulla dell’aggiornamento, ma ha solo specificato le tempistiche generiche di rilascio della versione stabile (inizio 2025) e del programma beta (entro quest’anno).

Il produttore ha annunciato che il prossimo 21 novembre 2024 terrà la Samsung Developer Conference Korea, e che l’evento si aprirà con un discorso di benvenuto di Jeon Kyung-hoon, Presidente e Chief Technology Officer della divisione DX di Samsung Electronics e responsabile della ricerca. Sappiamo che interverrà anche Jeong Jae-yeon, Vicepresidente del Device Platform Center di Samsung, con un discorso riguardante il miglioramento delle piattaforme software e dei dispositivi, e che si parlerà anche di intelligenza artificiale generativa (con Galaxy AI), di Samsung Health, di SmartThings e Matter, di Tizen, del 6G e non solo.

L’evento Samsung potrebbe costituire il palco giusto per mostrare qualcosa in più sulla sua One UI 7, e magari annunciare il debutto del programma beta. Per saperlo dovremo aspettare qualche settimana: appuntamento al 21 novembre 2024, anche se siamo sicuri che in queste settimane torneremo sull’argomento.