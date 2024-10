La One UI 7 si avvicina sempre di più al rilascio della beta: la dimostrazione arriva da un nuovo video spuntato in Rete che vede protagonista propria la release di Samsung basata su Android 15. Nel filmato possiamo apprezzare i cambiamenti di una build apparentemente più recente di quelle viste finora, e dare un’occhiata alla One UI 7 in azione su un Samsung Galaxy S24 Ultra. Partiamo subito.

Una One UI 7 più “recente” si fa vedere su Samsung Galaxy S24 Ultra

Sappiamo che la One UI 7 costituirà un enorme cambiamento per il software Samsung, e proprio per questo l’attesa per la versione stabile sarà più lunga del previsto; Android 15 ha esordito sulla serie Google Pixel da qualche giorno, ma la One UI 7 stabile non si farà vedere prima dell’inizio del 2025 sulla serie Samsung Galaxy S25; prima di allora il produttore rilascerà un programma beta pubblico, presumibilmente a partire dalla serie Galaxy S24 e con l’Italia esclusa (a meno di cambi di rotta rispetto al passato).

Durante la SDC 2024 di qualche settimana fa abbiamo avuto modo di scoprire più da vicino il nuovo sistema operativo grazie a brevi video e a diverse immagini, ma sappiamo che la One UI 7 è tuttora in sviluppo, con cambiamenti introdotti di build in build. Dopo aver visto la rinnovata icona dell’app Galleria, in queste ore è spuntato un nuovo video che ci consente di scoprire ancora più da vicino la nuova release di Samsung: l’autore è in qualche modo riuscito a mettere le mani sulla One UI 7 a bordo di un Galaxy S24 Ultra e ci mostra vari dettagli.

Nel filmato spuntato a sorpresa e finora passato un po’ sotto traccia possiamo apprezzare i quick settings, il pannello delle notifiche, le impostazioni, le nuove icone (comprese quelle della barra di stato), i rinnovati widget, l’app Fotocamera, la nuova animazione per la ricarica (con schermo acceso e spento) e non solo.

L’autore del video promette altri dettagli con ulteriori filmati, ma non è da escludere che quello già pubblicato possa avere vita breve: in queste ore il video potrebbe crescere in modo consistente a livello di popolarità, fino ad arrivare agli occhi e alle orecchie di chi magari preferirebbe evitare tali “fughe” di notizie (Samsung).

Vi lasciamo dunque al video: fateci sapere come vi sembra la One UI 7 di Samsung in base a quello che possiamo vedere.