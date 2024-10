Il Google Play Store è la piattaforma sviluppata dal colosso di Mountain View grazie alla quale gli utenti possono provvedere al download delle applicazioni di cui necessitano sui propri dispositivi, si tratta della fonte più affidabile e sicura tra quelle in circolazione, seppur a volte anche qui possono annidarsi alcune insidie.

Come accade per molti altri prodotti, Google investe diverse risorse nel costante miglioramento del proprio store di applicazioni, tanto per fare qualche esempio negli ultimi tempi abbiamo visto come anche questo strumento punti sull’intelligenza artificiale, come abbia iniziato a richiedere agli utenti l’accesso alla posizione, come abbia iniziato a gestire gli aggiornamenti per le app provenienti da altri store, come Google stia per chiudere un utile programma per la sicurezza, come l’azienda dovrà rivoluzionare il proprio store, come la piattaforma sia ora più chiara sul consumo dei dati, come in futuro la società potrebbe dover fornire alternative al proprio store, come a breve lo store potrebbe indicare le app compatibili con i display delle auto, o ancora come il pulsante Installa sarà messo maggiormente in evidenza.

Oggi scopriamo insieme due novità in arrivo nel prossimo futuro sul Google Play Store, una individuata dal cacciatore di codici assembledebug e l’altra “annunciata” direttamente dal colosso di Mountain View.

Il Google Play Store si prepara per una nuova categoria di dispositivi

Siamo abituati ad utilizzare il Google Play Store per scaricare e installare applicazioni su diverse tipologie di dispositivi, dagli smartphone ai tablet, passando per smartwatch e TV. A quanto pare però il colosso di Mountain View potrebbe introdurre a breve una nuova categoria di dispositivi che, per quanto non ancora particolarmente diffusi, potrebbero in futuro godere di una crescente attenzione da parte di produttori e utenti.

Ci riferiamo ai visori per realtà estesa (XR), termine generico con il quale si comprende tutto ciò che va dalla realtà virtuale completamente immersiva ai sistemi di realtà aumentata e mista che fondono mondi reali e virtuali. Nella versione 43.3.32-31 del Google Play Store sono state individuate una nuova icona e una nuova stringa che menzionano la nuova tipologia di dispositivi.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, sembra che in futuro la piattaforma possa introdurre appositi avvisi e icone per nuovi dispositivi XR; i dettagli sono alquanto esigui al momento e non è dunque chiaro quando la novità verrà effettivamente introdotta.

Google insisterà per farvi creare un profilo Play Games

Passiamo ora alla seconda novità in arrivo per il Google Play Store, l’azienda ha recentemente pubblicato alcune informazioni sulle ultime novità della piattaforma di cui potete prendere visione qui sotto:

[PC, Phone] With this new feature, you’ll see a pop-up message to create your Play Games profile from different places in the Play Store.

[PC, Phone] With this new feature, you’ll get improvements to help prevent the disablement of your protection due to exploitation.

[Phone] With updates to the search suggestions UI, you’ll get an improved search experience.

La prima voce del breve elenco è la più interessante, come potete notare sembra che Google chiederà agli utenti di creare un profilo Play Games con maggiore insistenza, proponendo appositi avvisi in più parti del Google Play Store. Un profilo Play Games semplifica l’accesso automatico ai giochi supportati, consentendo agli utenti di salvare i propri progressi e ottenere obiettivi, sincronizzando tutto in cloud per prevenire la perdita di dati in caso di danni allo smartphone.