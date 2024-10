Il Google Play Store è la piattaforma sviluppata dal colosso di Mountain View grazie alla quale gli utenti possono provvedere al download delle applicazioni di cui necessitano sui propri dispositivi, si tratta della fonte più affidabile e sicura tra quelle in circolazione, seppur a volte anche qui possono annidarsi alcune insidie.

Come accade per molti altri prodotti, Google investe diverse risorse nel costante miglioramento del proprio store di applicazioni, tanto per fare qualche esempio negli ultimi tempi abbiamo visto come anche questo strumento punti sull’intelligenza artificiale, come abbia iniziato a richiedere agli utenti l’accesso alla posizione, come abbia iniziato a gestire gli aggiornamenti per le app provenienti da altri store, come Google stia per chiudere un utile programma per la sicurezza, come l’azienda dovrà rivoluzionare il proprio store, come la piattaforma sia ora più chiara sul consumo dei dati, o ancora come in futuro la società potrebbe dover fornire alternative al proprio store.

Nelle ultime ore sembra che il colosso di Mountain View abbia iniziato a testare una nuova modifica per il proprio store di applicazioni, una funzione che mette il turbo al download di aggiornamenti e app.

Il Google Play Store aumenta il numero di installazioni simultenee

Alcuni di voi potrebbero ricordare come, sul finire del mese di agosto, Big G avesse introdotto una gradita modifica nel Google Play Store utile per tutti coloro che non si affidano agli aggiornamenti automatici delle applicazioni e che quindi si trovano ciclicamente con diversi software da aggiornare; la novità risultava comoda anche per gli utenti che sono soliti installare diverse app contemporaneamente, magari perché intenti a cambiare dispositivo con una certa frequenza.

In quell’occasione l’azienda aveva infatti introdotto il supporto per l’aggiornamento (o l’installazione) di tre applicazioni contemporaneamente che in seguito, seppur per un limitato gruppo di utenti, sono diventate quattro; ora sembra che la società abbia deciso di espandere ulteriormente il numero di software aggiornabili contemporaneamente.

Wait… does the Play Store now allow installing a huge amount of updates simultaneously? I'm not talking about 3 or 4 apps, I mean like… all of them at once? Pixel 9 Pro XL, Play Store version 43.1.19. pic.twitter.com/RWyvNm5vgc — Artem Russakovskii (@ArtemR) October 16, 2024

Come potete notare dal video presente nel post qui sopra pubblicato sul popolare social network X (ex Twitter), sembra che Google stia testando la possibilità di aggiornare simultaneamente molte più applicazioni rispetto a quanto permesso in precedenza.

La funzionalità è stata individuata su un Pixel 9 Pro XL con Play Store versione 43.1.19 e pare che consenta addirittura l’aggiornamento contemporaneo di tutte le applicazioni presenti, alzando notevolmente il precedente limite di tre o quattro. Si tratta probabilmente di una fase di test riservata ad alcuni utenti visto che la medesima versione del Google Play Store non comporta necessariamente l’accesso alla novità in questione, non è dato sapere quando l’azienda renderà disponibile la nuova funzione per tutti gli utenti, bisognerà attendere per scoprirlo.