La maggior parte dei dispositivi mossi da Android vanta una particolare applicazione preinstallata decisamente utile (se non quasi indispensabile), si tratta del Google Play Store, la piattaforma sviluppata dal colosso di Mountain View grazie alla quale gli utenti possono provvedere al download delle applicazioni di cui necessitano sui propri dispositivi, si tratta della fonte più affidabile e sicura tra quelle in circolazione, seppur a volte anche qui possono annidarsi alcune insidie.

Come accade per molti altri prodotti, Google investe diverse risorse nel costante miglioramento del proprio store di applicazioni, tanto per fare qualche esempio negli ultimi tempi abbiamo visto come anche questo strumento punti sull’intelligenza artificiale, come abbia iniziato a richiedere agli utenti l’accesso alla posizione, come abbia iniziato a gestire gli aggiornamenti per le app provenienti da altri store, come Google stia per chiudere un utile programma per la sicurezza, come l’azienda dovrà rivoluzionare il proprio store, come ora sia possibile aggiornare più applicazioni contemporaneamente, o ancora come la piattaforma sia ora più chiara sul consumo dei dati.

Oggi, grazie all’instancabile assembledebug, scopriamo insieme una novità attualmente in lavorazione da parte dell’azienda per il Google Play Store, novità che dovrebbe semplificare l’esperienza d’uso degli utenti.

Il Google Play Store metterà maggiormente in evidenza il pulsante Installa

Lo sviluppatore menzionato in apertura è riuscito ad individuare, nella versione v43.1.19 del Google Play Store, alcuni indizi su una possibile futura novità riuscendo al contempo ad attivarla per vie traverse dandoci modo di vederla in azione.

Allo stato attuale lo store di Google presenta il pulsante Installa in cima alla schermata di ogni applicazione, tuttavia se l’utente vuole scavare più a fondo e scoprire i dettagli del software che vuole scaricare sul proprio dispositivo, scorrendo la pagina per accedere alle informazioni il pulsante in questione scompare dalla sua visuale; una volta reperite tutte le informazioni desiderate l’utente deve tornare nella parte superiore della pagina per poter procedere al download dell’app.

Il video che potete vedere qui sopra ci mostra la novità a cui sta lavorando l’azienda in azione: come potete notare il Google Play Store potrebbe presto aggiungere l’intestazione nella parte superiore dello schermo mentre si scorre la pagina dell’app. L’intestazione contiene diversi dettagli chiave, come l’icona e il nome del software, il nome dello sviluppatore, la sua valutazione media sul Play Store e se contiene annunci pubblicitari, oltre ovviamente al pulsante Installa; grazie alla modifica in sviluppo l’intestazione rimarrà visibile e disponibile anche scorrendo la pagina dell’app.

Il motivo per cui il colosso di Mountain View abbia optato per un approccio di questo tipo non è chiaro, ma è possibile che lo scopo sia quello di andare incontro agli sviluppatori che si prendono la briga di dettagliare in maniera approfondita le caratteristiche delle proprie app; se da un lato infatti ci sono utenti poco o per nulla interessati ai dettagli, e che quindi cliccando immediatamente sul pulsante Installa, dall’altro c’è chi vuole approfondire ogni minimo aspetto del software a cui è interessato. Questi utenti di fatto perdono di vista il pulsante per procedere all’installazione dell’app con l’approccio attuale, motivo per cui la società potrebbe aver deciso di implementare questa novità nel Google Play Store.

Al momento no ci sono dettagli su quando Google renderà disponibile la novità in questione per tutti gli utenti, sarà necessario attendere per scoprirlo.