Scaricare le app dal Play Store di Google è il modo più sicuro e veloce (oltre che raccomandato) a cui fare riferimento. Nonostante i tanti miglioramenti previsti nel corso di questi anni (e quelli potenzialmente in arrivo sull’aggiornare più app simultaneamente e l’avere il pulsante Installa in evidenza) Google starebbe lavorando a rendere ancora più fluido il processo di download e installazione delle app. Come? Tramite un Download Manager.

Lo scopo di prevedere un Download Manager in Google Play Store

Analizzando il codice della versione 42.9.16-31 di Google Play Store si notano alcune stringhe che fanno riferimento alla presenza di un Download Manager. Attivando questa funzione Google Play Store mostra tutte le app in fase di download e tutte quelle installate di recente ma ancora non aperte. Aprendo un’applicazione presenti in questo elenco automaticamente viene rimossa dalla lista mantenendo la visuale aggiornata sulle app scaricate ma ancora da aprire.

C’è inoltre un’altra piccola novità. Nella parte superiore della pagina dei dettagli dell’app viene mostrato un badge con il numero di download di applicazioni e giochi scaricati di recente.

In questo modo Google Play Store offre agli utenti, specialmente quelli che scaricano tante app, un modo rapido per avere traccia di eventuali applicazioni e giochi mai aperti dopo l’installazione. Non ci sono tracce, invece, dell’eventualità di mettere in pausa i download iniziati e che magari si vuole sospendere per poi riprenderli in un secondo momento (magari quando si è connessi a una rete Wi-Fi). Questa è una delle principali funzionalità che ci si attenderebbe da un gestore di download ma in questo senso per ora Google Play Store non sembra voler fare passi in avanti.

La funzionalità prevista con il Download Manager non è comunque attualmente disponibile e non è detto che vanga poi rilasciata o distribuita nel modo e nelle forme con cui è stata scovata ora.