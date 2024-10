Alcuni utenti hanno bisogno di assistenza per trovare l’app giusta per le loro necessità. In quest’ottica Google potrebbe sfruttare l’intelligenza artificiale per rispondere alle domande degli utenti che cercano una determinata app nel Play Store.

La versione 43.3.32-31 dell’app Play Store contiene nuove stringhe che indicano che Google sta lavorando a una nuova funzionalità basata sull’IA chiamata “Fai una domanda”.

Le FAQ sono già pre-generate dal Play Store tramite l’IA, tuttavia la nuova funzionalità presumibilmente consentirebbe agli utenti di porre domande sull’app o gioco che stanno visualizzando in quel momento.

Google Play Store potrebbe sfruttare l’IA per rispondere a domande su un’app

Secondo altri indizi trovati all’interno del codice del Play Store, questa funzionalità “Fai una domanda” sarà probabilmente visibile nella pagina delle singole app e nei risultati di ricerca, ad esempio attraverso un pulsante o un campo che permetterà di inserire le domande del caso per ricevere una risposta generata dall’intelligenza artificiale.

Al momento questa funzionalità non è ancora disponibile nel Play Store e Google non ha condiviso nulla in merito, quindi non sappiamo se e quando sarà disponibile.

Tuttavia sembra trattarsi di un tipico caso di utilizzo dell’IA che aiuterebbe sia gli utenti che gli sviluppatori di app, quindi sembrano esserci le premesse che una funzionalità del genere veda la luce prima o poi.