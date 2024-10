Google e Ford hanno collaborato per offrire importanti aggiornamenti per Android Auto su alcuni dei veicoli elettrici della casa. Come annunciato da Anthony Philips, Product Manager presso Ford Motor Company, la distribuzione delle nuove funzioni è stata avviata e aiuterà i possessori dei veicoli Ford nell’utilizzo di tutti i giorni.

Le novità di Android Auto sulle elettriche Ford

Le novità annunciate per la prima volta durante il CES 2024 e che migliorano l’esperienza di utilizzo di Android Auto sui veicoli elettrici Ford sono finalmente in rollout attraverso un aggiornamento software. Sono in particolare coinvolti Ford F-150 Lightning e Mustang Mach-E, entrambi veicoli dotati del “normale” Android Auto basato su smartphone, e non della nuova esperienza Android Automotive nativa.

Quali sono le novità introdotte? Attraverso questo aggiornamento, le auto coinvolte nel rollout possono ora visualizzare all’interno di Google Maps su Android Auto la stima del livello di batteria residua all’arrivo a destinazione, ma anche le soste suggerite per la ricarica lungo lo stesso percorso e la stima del tempo necessario per la ricarica. Tutto questo in base alle informazioni fornite in tempo reale dal veicolo.

Dopo l’aggiornamento, Android Auto permette di visualizzare la posizione dei Tesla Supercharger compatibili presso i quali è possibile effettuare una ricarica tramite un adattatore, sempre durante la guida di un veicolo elettrico Ford e su Google Maps. In più sono inclusi il precondizionamento della batteria durante il tragitto verso un caricabatterie rapido e la possibilità di visualizzare i caricabatterie disponibili lungo il percorso.

Per approfittare di queste novità e poter sfruttare al meglio gli ultimi accorgimenti nati dalla collaborazione tra Google e Ford, i possessori dei veicoli compatibili devono non solo aggiornare il software a bordo dell’auto, ma anche aggiornare all’ultima versione l’app Google Maps installata sullo smartphone.