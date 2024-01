Risale al 2021 la partnership stretta tra Google e Ford con l’obiettivo di rendere Android Automotive il sistema operativo preinstallato sui veicoli Ford e Lincoln.

Sebbene i tempi inizialmente previsti non siano stati rispettati, finalmente è arrivato il frutto di tale collaborazione: nelle scorse ore, infatti, il popolare produttore automobilistico ha annunciato la Ford and Lincoln Digital Experience, una piattaforma basata su Android Automotive che sarà installata sui futuri veicoli dell’azienda.

Presentata la Ford and Lincoln Digital Experience

Tra i principali punti di forza della piattaforma Ford and Lincoln Digital Experience vi è il supporto al Google Play Store: ciò significa che gli utenti avranno la possibilità di scaricare le applicazioni desiderate sul sistema di infotainment dell’auto, così come si fa normalmente con lo smartphone.

Un’altra caratteristica molto interessante è rappresentata da un rapporto di indipendenza tra gli aggiornamenti di sistema e quelli delle app, grazie al quale gli sviluppatori avranno la possibilità di aggiornare le loro app separatamente dagli update della piattaforma e gli utenti, pertanto, potranno fare affidamento sulle ultime novità delle applicazioni senza la necessità di attendere che il produttore dell’auto aggiorni il sistema operativo.

Un’altra funzionalità di Ford and Lincoln Digital Experience che sarà particolarmente apprezzata dagli utenti è rappresentata dal supporto sia ad Android Auto che ad Apple CarPlay.

L’esordio ufficiale della piattaforma Ford and Lincoln Digital Experience è in programma per quest’anno e la prima auto a poterla vantare sarà la nuova Lincoln Nautilus, che potrà contare su un enorme display da 48 pollici (si estenderà da un’estremità all’altra del cruscotto).

Nel presentare la sua nuova piattaforma, Ford ci ha tenuto a mettere in evidenza che si tratta della soluzione più veloce e potente mai realizzata dall’azienda (sia per quanto riguarda l’elaborazione grafica che per la gestione della memoria).

Sulla Lincoln Nautilus la piattaforma di Ford includerà anche la connettività 5G e la funzione di hotspot WiFi.