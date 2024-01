Google ha presentato al CES 2024 le novità in arrivo per Android Automotive e l’infotainment continua a sembrare sempre più un tablet Android, grazie all’introduzione di un numero sempre crescente di app e servizi sui veicoli di varia case automobilistiche. Ecco cosa sta per arrivare sui veicoli con Android.

Le app Google arriveranno sui veicoli Ford, Nissan e Lincoln nel 2024

Dopo Honda, Volvo, Polestar, Chevrolet, GMC, Cadillac e Renault, anche Nissan, Ford e Lincoln abbracceranno Android Automotive quest’anno, lanciando veicoli selezionati con Google Maps, Google Assistant e Google Play Store integrati, tra le altre applicazioni, mentre Porsche dovrebbe seguire l’esempio nel 2025.

Il colosso di Mountain View ha anche annunciato nuove funzionalità per le auto con app Google integrate, come la possibilità di inviare alle proprie auto gli itinerari che gli utenti hanno già pianificato sull’app Google Maps per Android o iOS, evitando di doverli inserire nuovamente sull’infotainment.

Google sta inoltre aggiungendo PBS KIDS e Crunchyroll al suo elenco di app per veicoli per offrire agli utenti e ai loro bambini l’accesso a più contenuti di intrattenimento e per offrire agli automobilisti un modo rapido per tenere d’occhio le condizioni meteorologiche.

Le app integrate di Google per le auto ora includono The Weather Channel che fornirà agli utenti previsioni orarie, avvisi e un radar “Trip View” sulla dashboard, in modo da non dover controllare lo smartphone.

Il browser Google Chrome è in arrivo sulle auto con app Android Automotive

Google sta aggiungendo il browser Chrome alle auto con app Android native, a partire da Volvo e Polestar.

Il CEO di Polestar Thomas Ingenlath ha affermato che la società stava aspettando da molto tempo che ciò accadesse, visto che la Casa offre il browser Vivaldi come alternativa. Google Maps saprà esattamente quando è necessario ricaricare l’auto elettrica

I proprietari di veicoli elettrici saranno presto in grado di condividere informazioni sulla batteria in tempo reale con Google Maps tramite Android Auto, in modo da poter avere una stima della capacità della batteria rimasta una volta arrivati ​​a destinazione.

A partire dalla Ford Mustang Mach-E e dall’F-150 Lightning, il veicolo condividerà le statistiche della batteria in tempo reale con Google Maps, consentendo all’automobilista di consultare le fermate di ricarica suggerite lungo il percorso, le stime dei livelli della batteria all’arrivo e il tempo approssimativo necessario per la ricarica del veicolo. Questa funzionalità verrà lanciata nei prossimi mesi.