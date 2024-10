Se state puntando uno smartphone compatto e dalla specifiche di fascia alta, questo potrebbe essere il vostro momento: Samsung Galaxy S24 è disponibile su Amazon a un prezzo da non perdere in queste ore, combinando uno sconto e un extra sconto proposto direttamente durante il check-out. Vediamo come approfittarne subito.

Che offerta su Amazon per Samsung Galaxy S24

Non apprezzate particolarmente gli smartphone Android dalle dimensioni generose, ma non volete rinunciare a specifiche di fascia alta e a un buon prezzo? Allora fareste bene a volgere lo sguardo su Amazon, visto che sul sito è attualmente in offerta Samsung Galaxy S24 a un super minimo storico, con una versione da 256 GB che costa addirittura meno di quella da 128 GB.

Come dovreste sapere, Galaxy S24 è il modello più compatto della gamma, pur condividendo gran parte delle specifiche con il fratello maggiore Galaxy S24+. Mette a disposizione un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate Super Smooth da 1 a 120 Hz, e il SoC Exynos 2400: quest’ultimo è affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 4.0 (nella versione in offerta).

Rispetto al flagship Galaxy S24 Ultra, il modello più compatto perde qualcosa a livello fotografico, ma può comunque contare su quattro sensori: sul retro è presente una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 12 MP. Completa la connettività, e la batteria è da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 25 W e alla ricarica wireless.

Galaxy S24 ha debuttato con One UI 6.1 e Android 14, e da qualche settimana ha ricevuto un importante aggiornamento con le novità della One UI 6.1.1 che abbiamo conosciuto a partire da Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6. Sarà tra i primi a ricevere l’attesissima One UI 7.0 basata su Android 15, anche se ci sarà da attendere un po’. Nessun timore per il lungo periodo, visto che Samsung promette ben 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, tra nuove versioni di Android e patch di sicurezza.

Samsung Galaxy S24 ha esordito a inizio anno al prezzo consigliato di 929 euro (128 GB) e 989 euro (256 GB), ma in queste ore potete portarvi a casa quest’ultima versione a un super prezzo: lo smartphone è infatti disponibile su Amazon nella colorazioni Onyx Black a 749 euro, ma grazie all’extra sconto di 150 euro proposto direttamente nel check-out potete acquistarlo a 599 euro, con spedizione gratuita e consegna in un giorno (se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile).

Senza ulteriori indugi vi lasciamo al link per procedere all’acquisto: per eventuali indecisioni potete consultare la nostra recensione (sia video sia testuale).