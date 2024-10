Giornata di aggiornamenti in casa Samsung e Huawei: il produttore sud-coreano propone novità su alcuni modelli non esattamente appena usciti (Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE, Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra) mentre quello cinese offre nuovi update sui flagship Huawei P60 Pro e Huawei Mate 50 Pro. Andiamo a scoprire tutte le novità in rollout.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S21 FE e Galaxy S20 FE

Partiamo dalla gamma Fan Edition visto che sono in distribuzione in Europa e in Italia aggiornamenti sia per Samsung Galaxy S21 FE sia per Samsung Galaxy S20 FE. Il primo sta accogliendo il firmware G990BXXSAGXJ1, mentre il secondo la versione G781BXXSEHXJ3, ma le novità sembrano essere comuni.

Sono infatti state integrate le patch di sicurezza di ottobre 2024, le più recenti messe a disposizione. Come abbiamo visto nel bollettino diffuso dalla casa di Seoul, vanno a correggere 30 vulnerabilità (CVE) che riguardano il sistema operativo (di cui 2 contrassegnate come di livello critico) e 12 che interessano esclusivamente i dispositivi della gamma Samsung Galaxy (SVE). I changelog citano genericamente la presenza di bugfix e perfezionamenti lato stabilità e prestazioni, ma per il resto non sono stati integrati ulteriori cambiamenti.

Tra i due, solamente Galaxy S21 FE dovrebbe essere in lista per ricevere la One UI 7 basata su Android 15: l’attesissimo aggiornamento farà il suo debutto nelle prossime settimane in beta a partire dalla serie Galaxy S24, ma esordirà in versione stabile solamente nel 2025 con il lancio della serie Galaxy S25.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra

Andiamo ancora più “indietro”, ma solo di qualche mese, perché anche Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra stanno ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento software. I due phablet, ultimi (per ora) esponenti della gamma Galaxy Note, sono di recente passati al ciclo di update trimestrale, ma stanno accogliendo un aggiornamento a partire dalla Svizzera; probabile che si allargherà nei prossimi giorni ad altri Paesi europei, Italia compresa.

Anche in questo caso non abbiamo nuove funzionalità, ma solo le patch di sicurezza di ottobre 2024 affiancate a qualche generico perfezionamento di stabilità. Come abbiamo visto più su, le più recenti patch vanno a correggere più di 40 vulnerabilità sommando CVE (comuni al sistema operativo) e SVE (specifiche per i prodotti Samsung Galaxy). Naturalmente i due smartphone non accoglieranno Android 15 e la One UI 7, visto che si sono fermati ad Android 13.

Novità aggiornamenti Huawei P60 Pro e Huawei Mate 50 Pro

Cambiamo brand perché sono in distribuzione novità in Europa anche per Huawei P60 Pro e Huawei Mate 50 Pro. Il primo sta accogliendo un update che richiede un download di quasi 400 MB: si tratta della EMUI in versione 14.2.0.152 (C432E2R2P2), che porta con sé le patch di sicurezza di ottobre 2024.

Huawei Mate 50 Pro sta ricevendo un aggiornamento simile: si tratta della EMUI 14.2.0.152 (C432E2R1P2), con un download richiesto sempre di poco inferiore ai 400 MB. Le novità? Si tratta pure qui delle patch di sicurezza di ottobre 2024, distribuite gradualmente insieme a qualche bugfix non specificato e ad eventuali perfezionamenti di stabilità. In entrambi i casi il rollout avviene gradualmente, quindi non preoccupatevi se non riuscite ancora a rilevare i nuovi update.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21 FE, S20 FE, Note 20, Note 20 Ultra, Huawei P60 Pro e Mate 50 Pro

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy Note 20 o Samsung Galaxy Note 20 Ultra potete fare un salto all’interno delle impostazioni di sistema: il percorso che dovete seguire è “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare Smart Switch per il download e l’installazione dei nuovi firmware.

Su Huawei P60 Pro e Huawei Mate 50 Pro potete verificare l’arrivo di novità via OTA sempre recandovi all’interno delle impostazioni, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti“. In caso di esito negativo, non preoccupatevi: potete aspettare qualche ora o giorno per poi riprovare.