Quando si parla di aggiornamenti nel mondo smartphone sono principalmente due i nomi che vengono subito in mente, Google e Samsung, nel corso degli ultimi anni i due produttori in questione si sono costantemente dimostrati i migliori per quel che concerne il supporto software dei propri prodotti, posizionandosi sempre tra i primi nel rilascio delle nuove versioni di Android e aggiornando mensilmente tutta una serie di dispositivi con le ultime correzioni in materia di sicurezza.

Il colosso coreano in particolare, rispetto a qualche tempo fa, ha notevolmente migliorato la propria politica in materia di supporto software, aggiornando in continuazione svariati modelli di smartphone anche datati; tuttavia nulla dura per sempre e oggi scopriamo insieme quali dispositivi del produttore stanno per terminare il loro ciclo di aggiornamenti mensili di sicurezza, passando a quello trimestrale.

I Samsung Galaxy Note 20 passano al ciclo di rilascio trimestrale per gli aggiornamenti di sicurezza

Non si tratta di smartphone qualunque, Samsung ha prodotto una miriade di modelli nel corso degli anni ma i Galaxy Note 20 rappresentano gli ultimi esponenti della gloriosa serie Note, abbandonata dal brand nel 2020 con il rilascio dei dispositivi in questione. Gli smartphone sono stati ufficializzati da circa quattro anni ormai e, considerando il periodo in cui hanno visto la luce, hanno già terminato il loro periodo di supporto software per quel che concerne le nuove versioni di Android.

Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra hanno però lasciato il segno anche nelle generazioni successive di smartphone, visto che alcuni elementi caratteristici della serie Note come la S Pen e in parte il design, sono tutt’ora utilizzati per i modelli Ultra della serie Galaxy S.

Gli smartphone in questione, forse considerando la loro importanza intrinseca per il settore, hanno beneficiato di una sorta di trattamento di favore da parte di Samsung, i dispositivi infatti avrebbero dovuto ricevere solo quattro anni di patch di sicurezza ma, qualche tempo fa, l’azienda ha migliorato la propria politica in tema di aggiornamenti, concedendo ad alcuni smartphone un supporto maggiore, ed è questo il caso dei Galaxy Note 20.

Come si evince dal bollettino di sicurezza dell’azienda i due smartphone sono tutt’ora supportati ma, a partire dal mese in corso non saranno più idonei per la ricezione delle patch di sicurezza mensili, passando di conseguenza al ciclo di rilascio trimestrale.

Per quanto non siano disponibili informazioni chiare al riguardo, i due telefoni dell’ultima serie Note di Samsung dovrebbero continuare a ricevere aggiornamenti, ogni tre mesi, per circa un anno prima di concludere definitivamente il loro ciclo di supporto software, una tempistica notevole dunque e che non possono vantare diversi altri dispositivi lanciati nello stesso anno. Una volta concluso il periodo di supporto i possessori dei dispositivi in questione potranno comunque rivolgersi al mondo del modding, qualora fossero intenzionati a continuare ad utilizzare uno degli ultimi smartphone Galaxy Note senza rinunciare all’aspetto sicurezza.